પ્રિયાંશ આર્યએ IPL 2025 ની સૌથી ઝડપી સદી ફટકારી

પ્રિયાંશ આર્યએ IPL 2025 માં પોતાની પહેલી સદી ફટકારી છે. પંજાબ કિંગ્સના યુવા ઓપનર પ્રિયાંશએ ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સામે માત્ર 39 બોલમાં શાનદાર સદી ફટકારી છે. આઈપીએલમાં પોતાની પહેલી સીઝન રમી રહેલા 24 વર્ષીય પ્રિયાંશે 8 એપ્રિલ, મંગળવારના રોજ મુલ્લાનપુરના મેદાન પર વિસ્ફોટક બેટિંગ કરીને પોતાની સદી પૂર્ણ કરી. IPLમાં પોતાની ચોથી મેચ રમી રહેલા પ્રિયાંશે ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ સામે ઇનિંગની શરૂઆત કરી અને મેચના પહેલા જ બોલ પર સિક્સર ફટકારી. પછી 13મી ઓવરમાં તેણે સતત 3 છગ્ગા અને એક ચોગ્ગા ફટકારીને પોતાની સદી પૂર્ણ કરી. આ સિઝનની સૌથી ઝડપી સદી છે, જ્યારે તે સદી ફટકારનાર માત્ર બીજો બેટ્સમેન છે.

પહેલા બોલ પર છગ્ગો ફટકાર્યો

ગુજરાત ટાઇટન્સ સામે IPL ડેબ્યૂમાં ઝડપી 47 રન બનાવનાર પ્રિયાંશ છેલ્લી મેચમાં નિરાશ થયો હતો. પહેલા જ બોલ પર જોફ્રા આર્ચરે તેને બોલ્ડ કર્યો. તે નિરાશાને દૂર કરીને, પ્રિયાંશે બીજી જ મેચમાં પહેલા બોલ પર સિક્સર ફટકારી. ખલીલના ઓવરની આવી ખરાબ શરૂઆત પછી, તેને બીજા જ બોલ પર રાહત મળી જ્યારે ખલીલે તેના જ બોલ પર તેનો કેચ છોડી દીધો. પરંતુ ઓવરના પાંચમા બોલ પર આ બેટ્સમેને ફરીથી સિક્સર ફટકારી.

Gen Bold Star, #PriyanshArya complete his maiden #TATAIPL fifty in some style! 👊🏻

આ પછી પ્રિયાંશે ચેન્નાઈના દરેક બોલરને નિશાન બનાવ્યો, જેમાં અનુભવી સ્પિનર ​​રવિચંદ્રન અશ્વિનનો પણ સમાવેશ થાય છે. પ્રિયાંશે છઠ્ઠી ઓવરમાં અશ્વિનના બોલ પર સિક્સર ફટકારીને માત્ર 19 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂર્ણ કરી. આ સિઝનમાં કોઈપણ ભારતીય દ્વારા ફટકારવામાં આવેલી આ સૌથી ઝડપી અડધી સદી છે. પરંતુ ફક્ત આનાથી તેને શાંતિ ન મળી, બલ્કે આ પછી તેણે અશ્વિન સામે સતત 2 છગ્ગા ફટકાર્યા. પ્રિયાંશે 13મી ઓવરમાં ખરેખર તબાહી મચાવી દીધી.

A star is well and truly born! 🌟#TATAIPL unearths a new gem as #PriyanshArya smashes the 2nd fastest century by an Indian in the league! ❤🔥

