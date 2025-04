કોંગ્રેસના નેતા પી ચિદમ્બરમ સાબરમતી આશ્રમમાં બેભાન થયા

ગુજરાતની રાજધાની અમદાવાદમાં સાબરમતી આશ્રમમાં એક કાર્યક્રમ દરમિયાન કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા અને પૂર્વ નાણામંત્રી પી ચિદમ્બરમ અચાનક ગરમીને કારણે બેભાન થઈ ગયા. તે સમયે આશ્રમમાં મોટી સંખ્યામાં કોંગ્રેસ કાર્યકરો અને સ્થાનિક લોકો હાજર હતા. તેને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા. સાબરમતી આશ્રમથી એમ્બ્યુલન્સમાં પી ચિદમ્બરમ બેઠેલા હોવાનો એક વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે. વીડિયોમાં જોવા મળી રહ્યું છે કે કેટલાક કોંગ્રેસ કાર્યકરો ચિદમ્બરમને એમ્બ્યુલન્સમાં બેસાડવા માટે લઈ જઈ રહ્યા છે.

VIDEO| Senior Congress leader P Chidambaram fell unconscious at the Sabarmati Ashram in Ahmedabad on Tuesday and was taken to the hospital.

The 79-year-old former finance minister’s son, Karti Chidambaram later said on X that his father is fine and is being examined by doctors.… pic.twitter.com/ep0PSNT4xv

— Press Trust of India (@PTI_News) April 8, 2025