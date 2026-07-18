બર્થડે પર પ્રિયંકા ચોપરાનો મંદાકિની લુક જુઓ

પ્રિયંકા ચોપરાના 44મા જન્મદિવસ (Priyanka Chopra Birthday) પર એસએસ રાજામૌલીએ ‘વારાણસી’માંથી અભિનેત્રીનો પહેલો લુક જાહેર કર્યો છે, જેમાં મહેશ બાબુ પણ છે.
પ્રિયંકા ચોપરા પ્રખ્યાત ફિલ્મ નિર્માતા એસએસ રાજામૌલીની ફિલ્મ ‘વારાણસી’સાથે ભારતીય સિનેમામાં વાપસી કરવા માટે તૈયાર છે. આ ફિલ્મમાં મહેશ બાબુ પણ છે. થોડા મહિના પહેલા અભિનેત્રીનું સાડી પહેરેલું પોસ્ટર રિલીઝ થયું હતું. હવે, આજે દેશી ગર્લના 44મા જન્મદિવસ પર રાજામૌલીએ બીજો એક અદભુત લુક શેર કર્યો છે. નિર્માતાઓએ ફિલ્મના બે નવા સ્ટિલ શેર કર્યા છે, જે સોશિયલ મીડિયા પર ટ્રેન્ડ કરી રહ્યા છે. ચાહકો પ્રિયંકા ચોપરાનો મંદાકિની લુક ખૂબ જ પસંદ કરી રહ્યા છે.
પ્રિયંકા ચોપરા વારાણસીમાં ‘મંદાકિની’નું પાત્ર ભજવશે. દિગ્દર્શક એસએસ રાજામૌલીએ પ્રિયંકા ચોપરાના બે ફોટા શેર કર્યા. એકમાં તે બ્લેક આઉટફિટમાં ગુસ્સામાં દેખાય છે, જ્યારે બીજામાં તે હસતી અને ખુશીથી નાચતી જોવા મળે છે. સોશિયલ મીડિયા પર નવો ફોટો અને પડદા પાછળની તસવીર શેર કરતા રાજામૌલીએ લખ્યું, ‘જ્યારે તમે હસો છો ત્યારે કૃપા. જ્યારે તમે હસતા નથી ત્યારે આગ. મંદાકિની… @PriyankaChopra #Varanasi માં.’ અગાઉ, મહેશ બાબુનો લુક સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચાનો વિષય હતો.
Grace when she smiles.
Fire when she doesn’t.
Mandakini… @PriyankaChopra in #Varanasi pic.twitter.com/4lYerYbm4Q
— rajamouli ss (@ssrajamouli) July 18, 2026
પ્રિયંકાનો ફોટો સામે આવતાની સાથે જ સોશિયલ મીડિયા પર ચાહકોએ તેના નવા લુક માટે પ્રેમનો વરસાદ વરસાવ્યો. એક યુઝરે લખ્યું,”એસએસ રાજામૌલીની વારાણસીમાં મંદાકિની તરીકે પ્રિયંકા ચોપરાનો પહેલો દેખાવ. મહેશ બાબુ રુદ્રની ભૂમિકા ભજવે છે, જ્યારે પૃથ્વીરાજ સુકુમારન કુંભાની ભૂમિકા ભજવે છે.” કેટલાક યુઝર્સે પ્રિયંકા ચોપરાનો મંદાકિની લુક જોઈને તેને જંગલી બિલાડી પણ ગણાવી દીધી.
મહેશ બાબુએ ‘દેશી ગર્લ’ને જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી
મહેશ બાબુએ અભિનેત્રીને શુભેચ્છા પાઠવતા એક પોસ્ટ શેર કરી જેમાં લખ્યું,”એકમાત્ર ‘મંદાકિની’ને જન્મદિવસની શુભેચ્છાઓ… આવનારું વર્ષ તમારા માટે અદ્ભુત રહે પીસી… તમને હંમેશા ખૂબ પ્રેમ અને ખુશીની શુભેચ્છાઓ!!!” આ મહેશ બાબુ અને પ્રિયંકા ચોપરાની સાથે પહેલી ફિલ્મ છે, અને તે લાંબા સમયથી રાહ જોવાતી હિટ ફિલ્મ છે. 7 એપ્રિલ, 2027 ના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થનારી આ ફિલ્મ તેલુગુ, હિન્દી, તમિલ, મલયાલમ અને કન્નડ ભાષામાં રિલીઝ થશે.