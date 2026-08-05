રામાયણમાં રામનું પાત્ર ભજવવા પર રણબીર પર ઉઠ્યો સવાલ

ફિલ્મ ‘રામાયણ’માં રામની ભૂમિકા ભજવનાર અભિનેતા રણબીર કપૂરને વિરોધનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ઘણા સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સ તેમના વિવાદાસ્પદ બીફ નિવેદન પર તેમને ટ્રોલ કરી રહ્યા છે. અભિનેત્રી નિકિતા રાવલે હવે આ મુદ્દા પર પ્રતિક્રિયા આપી છે.

નિતેશ તિવારી દિગ્દર્શિત ફિલ્મ ‘રામાયણ’માં અભિનેતા રણબીર કપૂર રામની ભૂમિકા ભજવતા જોવા મળશે. આ ફિલ્મ 2026 માં દિવાળી પર રિલીઝ થવાની છે, પરંતુ રણબીરનું નામ પહેલાથી જ સમાચારમાં છે. ઘણા સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સ રણબીરને એક જૂના નિવેદન પર ટ્રોલ કરી રહ્યા છે. અભિનેત્રી નિકિતા રાવલે પણ ભગવાન રામ જેવા આદર્શ વ્યક્તિત્વના પાત્રમાં રણબીર કપૂરના કાસ્ટિંગ પર સવાલ ઉઠાવ્યા છે.

અભિનેત્રી નિકિતા રાવલે આ બાબતે પોતાના મંતવ્યો વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે અભિનેતા રણબીર કપૂર ફિલ્મ ‘રામાયણ’માં રામનું પાત્ર ભજવવા માટે યોગ્ય પસંદગી નથી કારણ કે તેણે એક જૂના ઇન્ટરવ્યુમાં ગૌમાંસ ખાવાની વાત સ્વીકારી હતી. બોલિવૂડ મસ્કત સાથેની એક મુલાકાતમાં નિકિતાએ કહ્યું,’તેણે લાખો લોકોની લાગણીઓ સાથે રમત રમી છે. તે ખુલ્લેઆમ કહી રહ્યો છે કે તે ગૌમાંસ ખાય છે. અને છતાં તે શ્રી રામની ભૂમિકા ભજવી રહ્યો છે. તે શું સંદેશ આપશે? મને લાગે છે કે તેનો બહિષ્કાર કરવો જોઈએ. હું #boycottranbirkapoor નું અભિયાન ચાલુ રાખીશ.’

ભૂતકાળના નિવેદન માટે માફી માંગવી જોઈએ

પોતાની વાતચીત ચાલુ રાખતા નિકિતાએ કહ્યું,’જો રણબીરને લાગે છે કે તેણે ભૂલ કરી છે, તો તેણે આ પાત્ર ભજવતા પહેલા તેના બીફ નિવેદનથી લોકોને થયેલા દુઃખ માટે માફી માંગવી જોઈએ. કહેવુ જોઈએ કે તેણે ભૂલ કરી છે. આપણા બધામાં ક્ષમાની ભાવના છે. આ ભારત છે, અહીં લોકોને માફ કરવામાં આવે છે.’

રણબીરે શું કહ્યું હતું?
નોંધનીય છે કે અભિનેતા રણબીર કપૂરે એક જૂના ઇન્ટરવ્યુમાં કહ્યું હતું કે તેને ગૌમાંસ ખાવું ગમે છે. આ વીડિયો ઘણા વર્ષોથી વાયરલ થઈ રહ્યો છે. જોકે, અભિનેતાએ ભગવાન રામની ભૂમિકા ભજવ્યા પછી, આ નિવેદનની ફરી એકવાર ટીકા થઈ છે. હાલમાં, રણબીરે આ બાબતે મૌન ધારણ કર્યું છે. તેમના તરફથી કોઈ પ્રતિક્રિયા આવી નથી.

રામાયણ’ વિશે
ફિલ્મ ‘રામાયણ’ એક મેગા બજેટ ફિલ્મ છે, જે લગભગ 4000 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે બની રહી છે. આમાં રણબીર કપૂર ભગવાન રામનો રોલ કરી રહ્યો છે જ્યારે સાઈ પલ્લવી માતા સીતાના રોલમાં જોવા મળશે. યશ રાવણની ભૂમિકામાં જોવા મળશે અને સની દેઓલ ભગવાન હનુમાનની ભૂમિકામાં જોવા મળશે.ફિલ્મમાં રકુલ પ્રીત સિંહ, કુણાલ કપૂર, લારા દત્તા, અરુણ ગોવિલ અને શીબા ચઢ્ઢા જેવા કલાકારો પણ જોવા મળશે. બે ભાગમાં રિલીઝ થનારી આ ફિલ્મનો પહેલો ભાગ આ વર્ષે દિવાળી પર રિલીઝ થશે.

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