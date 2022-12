રાજ્યસભામાં યુનિફોર્મ સિવિલ કોડ સંબંધિત પ્રાઇવેટ મેમ્બર બિલ રજૂ

દેશમાં યુનિફોર્મ સિવિલ કોડને લઈને સતત ચર્ચા થઈ રહી છે. ભાજપ આ મુદ્દો જોરશોરથી ઉઠાવી રહ્યું છે. ચૂંટણીના રાજ્યોમાં ભાજપ વતી અનેક દાવા પણ કરવામાં આવ્યા છે. આ બધાની વચ્ચે સંસદમાં આને લગતું એક ખાનગી સભ્ય બિલ પણ રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. સંસદનું શિયાળુ સત્ર ચાલી રહ્યું છે. શુક્રવારે રાજ્યસભામાં બીજેપી સાંસદ કિરોડી લાલ મીણાએ તેની રજૂઆત કરી હતી. બિલ રજૂ કરવાના પક્ષમાં 63 વોટ પડ્યા જ્યારે તેની વિરુદ્ધમાં માત્ર 23 વોટ પડ્યા. જોકે, બિલ રજૂ કરવાને લઈને સંસદમાં હોબાળો થયો હતો. બિલની રજૂઆત દરમિયાન ઘણા વિરોધ પક્ષોએ હોબાળો મચાવ્યો હતો.

