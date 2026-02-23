વડા પ્રધાન મોદીએ પશ્ચિમ બંગાળના મતદારોને પત્ર લખ્યો

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પશ્ચિમ બંગાળના મતદારોને પત્ર લખ્યો, જેમાં “એબાર ભાજપ સરકાર” ના નારા લગાવવામાં આવ્યા. તેમણે રાજ્ય સરકાર પર કુશાસન, તુષ્ટિકરણ અને મહિલાઓ માટે અસુરક્ષાનો આરોપ લગાવ્યો. કેન્દ્ર સરકારની યોજનાઓનો ઉલ્લેખ કરીને, પ્રધાનમંત્રીએ પરિવર્તનની અપીલ કરી.
પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પશ્ચિમ બંગાળના મતદારોને એક ખુલ્લો પત્ર લખ્યો છે, જેનાથી રાજકીય ગતિવિધિઓમાં નવો ઉછાળો આવ્યો છે. પત્રમાં તેમણે વર્તમાન રાજ્ય સરકાર પર સીધો હુમલો કર્યો છે, જેમાં એબાર ભાજપ સરકારની હાકલ કરી છે. પ્રધાનમંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે “સોનાર બંગાળ” નું સ્વપ્ન જોનાર દરેક નાગરિક આજે નાખુશ છે. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે રાજ્યમાં માતાઓ અને બહેનો હવે સુરક્ષિત અનુભવતી નથી, અને તે પરિવર્તન હવે અનિવાર્ય છે.
પ્રધાનમંત્રીએ પોતાના પત્રની શરૂઆત “જય મા કાલી” થી કરી હતી અને લખ્યું હતું કે પશ્ચિમ બંગાળનું ભાગ્ય થોડા મહિનામાં નક્કી થશે. તેમણે કહ્યું કે ભાવિ પેઢીઓનું ભવિષ્ય મતદારોના નિર્ણય પર નિર્ભર રહેશે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે છેલ્લા 11 વર્ષોમાં, તેમની સરકારે જન કલ્યાણ અને સર્વાંગી વિકાસને પ્રાથમિકતા આપી છે. ખેડૂતો, યુવાનો અને મહિલાઓ માટે શરૂ કરાયેલી યોજનાઓના સકારાત્મક પરિણામો આવ્યા છે.
પ્રધાનમંત્રીએ દાવો કર્યો હતો કે રાજ્ય સરકારના સહયોગના અભાવ છતાં, પશ્ચિમ બંગાળમાં લગભગ 5 કરોડ લોકો જન ધન યોજનામાં જોડાયા છે. તેમણે કહ્યું કે સ્વચ્છ ભારત અભિયાન હેઠળ 85 લાખ શૌચાલય બનાવવામાં આવ્યા છે. ઉજ્જવલા યોજના દ્વારા 1 કરોડથી વધુ પરિવારોને ગેસ કનેક્શન મળ્યા છે. અટલ પેન્શન યોજનાનો લાભ 56 લાખ વરિષ્ઠ નાગરિકોને મળ્યો છે. કિસાન સન્માન નિધિ હેઠળ 52 લાખથી વધુ ખેડૂતોને નાણાકીય સહાય મળી છે. નાના વ્યવસાયોને ₹2.82 લાખ કરોડની લોન આપવામાં આવી છે.
પીએમ મોદીએ લખ્યું કે આઝાદી પછી પશ્ચિમ બંગાળ ઔદ્યોગિક વિકાસમાં અગ્રેસર હતું, પરંતુ હવે પરિસ્થિતિ ચિંતાજનક છે. તેમણે રાજ્યની બગડતી સ્થિતિ માટે છ દાયકાના કુશાસન અને તુષ્ટિકરણના રાજકારણને જવાબદાર ઠેરવ્યા. તેમણે આરોપ લગાવ્યો કે રોજગારના અભાવે યુવાનો સ્થળાંતર કરી રહ્યા છે અને મહિલાઓની સુરક્ષા અંગે પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે.
ઘૂસણખોરી અને હિંસાનો મુદ્દો
વડાપ્રધાનએ ગેરકાયદેસર ઘૂસણખોરી અને મહિલાઓ સામેની હિંસાને ગંભીર ચિંતાનો વિષય ગણાવ્યો. તેમણે કહ્યું કે સ્વામી વિવેકાનંદ અને નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝની ભૂમિ આજે અરાજકતામાં ડૂબી ગઈ છે. તેમણે નકલી મતદારોના મુદ્દાનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો અને કહ્યું કે રાજ્યને અંધકારમાંથી બહાર કાઢવું જરૂરી છે.
પરિવર્તન માટે આહ્વાન
પત્રના અંતે, વડા પ્રધાને મતદારોને પરિવર્તન માટે આગળ આવવા અપીલ કરી. તેમણે કહ્યું કે આયુષ્માન ભારત જેવી યોજનાઓએ દેશના ઘણા રાજ્યોમાં જીવનધોરણમાં સુધારો કર્યો છે અને પશ્ચિમ બંગાળ પણ વિકાસને પાત્ર છે. તેમણે પુનરોચ્ચાર કર્યો કે રાજ્ય માટે વિકાસ અને સુશાસનનો માર્ગ પસંદ કરવાનો સમય આવી ગયો છે.