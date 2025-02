પેરિસમાં PM મોદીએ કહ્યું કે, માનવતા માટે કોડ લખી રહ્યું છે AI

PM મોદીએ મંગળવારે બપોરે પેરિસમાં AI એક્શન સમિટમાં ઉદ્ઘાટન ભાષણ આપ્યું. આ દરમિયાન પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે AI માનવતા માટે મદદરૂપ છે અને આ સદીમાં માનવતા માટે કોડ લખી રહ્યું છે. આ કાર્યક્રમમાં ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન, યુરોપિયન યુનિયન કમિશનના પ્રમુખ ઉરુસુલા વોન ડેર લેયેન અને સંયુક્ત રાષ્ટ્રના વડા એન્ટોનિયો ગુટેરેસ પણ હાજર હતા. તમને જણાવી દઈએ કે પીએમ મોદી ફ્રાન્સ સાથે વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને મજબૂત બનાવવા માટે દ્વિપક્ષીય વાતચીત પણ કરશે. પેરિસથી, મોદી તેમના બે દેશોના પ્રવાસના બીજા તબક્કામાં અમેરિકાની પણ મુલાકાત લેશે.

ભારત પોતાના અનુભવો શેર કરવા તૈયાર છે: પીએમ મોદી

પીએમ મોદીએ કહ્યું કે ભારત પોતાના અનુભવ અને કુશળતા શેર કરવા તૈયાર છે જેથી ખાતરી કરી શકાય કે AIનું ભવિષ્ય આપણા બધા માટે સારું છે.

આપણી પાસે દુનિયાની સૌથી મોટી પ્રતિભા છે: પીએમ મોદી

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ AI સમિટને સંબોધતા કહ્યું કે AI આજે સમયની જરૂરિયાત બની ગયું છે. આપણી પાસે દુનિયાની સૌથી મોટી પ્રતિભા છે. અમે ડેટા સુરક્ષિત રાખવાની વ્યવસ્થા કરી છે. અમે સરકારી અને ખાનગી ક્ષેત્રોની મદદથી આગળ વધ્યા છીએ અને સતત આગળ વધી રહ્યા છીએ. AI નું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ છે અને દરેકનું કલ્યાણ તેની સાથે જોડાયેલું છે. કેટલાક લોકો મશીનોની વધતી શક્તિથી ચિંતિત છે. પણ આમાં ચિંતા કરવાની કોઈ વાત નથી.

AI can help transform millions of lives by improving health, education, agriculture and so much more.

It can help create a world in which the journey to Sustainable Development Goals becomes easier and faster.

