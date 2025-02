રાજ્યસભામાં ભાજપના સાંસદ પર ગુસ્સે થયા મલ્લિકાર્જુન ખડગે

રાજ્યસભામાં રાષ્ટ્રપતિના અભિભાષણ પર આભાર પ્રસ્તાવ પર ચર્ચા દરમિયાન, કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ મલ્લિકાર્જુન ખડગે ભાજપના સાંસદ નીરજ શેખર પર ગુસ્સે થયા. પોતાના ભાષણની શરૂઆતમાં ખડગેએ કહ્યું કે જો ભાજપની સરકાર બનશે તો ‘સબકા સાથ સબકા વિકાસ’નો નારો આપવામાં આવશે. આ પછી, તેમાં વધુ ચાર શબ્દો ઉમેરવામાં આવ્યા. આ પછી સૂત્ર ‘સબકા સાથ, સબકા વિકાસ, સબકા વિશ્વાસ, સબકા પ્રયાસ’ બન્યું.

