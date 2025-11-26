આજે બંધારણ દિવસ પર નવ ભાષામાં સંવિધાન બહાર પડાશે

નવી દિલ્હી: રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ બુધવારે સંવિધાન સદનના સેન્ટ્રલ હોલમાં બંધારણ દિવસની ઉજવણી માટે રાષ્ટ્રીય સમારોહની અધ્યક્ષતા કરશે, એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે, આ કાર્યક્રમમાં નવ ભારતીય ભાષાઓમાં કાનૂનનું ડિજિટલ પ્રકાશન કરવામાં આવશે.
ભારતનું બંધારણ જે નવ ભાષાઓમાં પ્રકાશિત થશે તેમાં મલયાલમ, મરાઠી, નેપાળી, પંજાબી, બોડો, કાશ્મીરી, તેલુગુ, ઓડિયા અને આસામી ભાષાઓનો સમાવેશ થાય છે. સવારે 11 વાગ્યે શરૂ થનારા આ કાર્યક્રમમાં, રાષ્ટ્રપતિ બંધારણીય મૂલ્યો અને લોકશાહી પરંપરાઓ પ્રત્યેની પ્રતિબદ્ધતાની પુષ્ટિ કરવા માટે સંસદસભ્યોનું નેતૃત્વ કરશે.
સંસદીય બાબતોના મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે, ઉપરાષ્ટ્રપતિ અને રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ સી.પી. રાધાકૃષ્ણ, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, લોકસભાના અધ્યક્ષ ઓમ બિરલા, બંને ગૃહોના કેન્દ્રીય મંત્રીઓ અને સંસદ સભ્યો આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપવાના છે. કાર્યક્રમ દરમિયાન, સ્પીકર અને ઉપરાષ્ટ્રપતિ સભાને સંબોધિત કરશે, ત્યારબાદ રાષ્ટ્રપતિ સંબોધન કરશે. બંધારણ દિવસની ઉજવણીના ભાગ રૂપે, સંસ્કૃતિ મંત્રાલય દ્વારા તૈયાર કરાયેલ બંધારણમાં સુલેખન પર હિન્દી સ્મારક પુસ્તિકાનું વિમોચન કરવાનું આયોજન છે. કાર્યક્રમમાં રાષ્ટ્રપતિના નેતૃત્વમાં પ્રસ્તાવનાનું વાંચન પણ શામેલ હશે. દેશભરમાં, બધા કેન્દ્રીય મંત્રાલયો/વિભાગો, તેમના ગૌણ અને સંલગ્ન કચેરીઓ, રાજ્ય/કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશો અને સ્થાનિક સંસ્થાઓ આ પ્રસંગને અનુરૂપ વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરશે.
નાગરિકો MyGov.in અને Constitution75.com પર પ્રસ્તાવનાનું ઓનલાઇન વાંચન; ભાગીદારી પ્રમાણપત્ર બનાવવું અને સોશિયલ મીડિયા શેરિંગ; “હમારા સંવિધાન – હમારા સ્વાભિમાન” પર રાષ્ટ્રીય ઓનલાઇન ક્વિઝ અને બ્લોગ/નિબંધ સ્પર્ધાઓ અને પરિષદો, સેમિનાર, ચર્ચાઓ, ટૂંકી ફિલ્મો, પ્રદર્શનો, સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમો, પોસ્ટર/પેઇન્ટિંગ અને રંગોળી સ્પર્ધાઓ, અને પંચાયતથી સંસદ સ્તર સુધીની અન્ય બંધારણ-આધારિત પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા ભાગ લેશે.