સ્વતંત્રતા દિવસની પૂર્વ સંધ્યાએ રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂએ રાષ્ટ્રને નામ સંબોધન કર્યું

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મૂ સ્વતંત્રતા દિવસની પૂર્વ સંધ્યાએ રાષ્ટ્રને સંબોધિત કર્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે દેશના 77માં સ્વતંત્રતા દિવસ પર હું તમને બધાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન પાઠવું છું. આ દિવસ આપણા બધા માટે ગર્વ અને પવિત્ર છે. ચારેબાજુ ઉત્સવનું વાતાવરણ જોઈને હું ખૂબ જ ખુશ છું.રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે સ્વતંત્રતા દિવસ આપણને યાદ અપાવે છે કે આપણે માત્ર વ્યક્તિઓ નથી, પરંતુ આપણે એક મહાન સમુદાયનો ભાગ છીએ. તે વિશ્વની સૌથી મોટી લોકશાહીના નાગરિકોનો સમુદાય છે. રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે જાતિ, સંપ્રદાય, ભાષા અને પ્રદેશ ઉપરાંત આપણા પરિવાર અને કાર્યક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલી આપણી એક ઓળખ છે, પરંતુ આપણી એક ઓળખ છે જે આ બધાથી ઉપર છે અને તે છે આપણી ઓળખ ભારતના નાગરિક તરીકે.

VIDEO | “Independence Day reminds us that we are not just individuals, but we are part of a great community, the largest and most vibrant of its kind. It is a community of citizens of the world’s largest democracy,” says President Droupadi Murmu in address to the nation on the… pic.twitter.com/T6wtLPPI3k — Press Trust of India (@PTI_News) August 14, 2023

અર્થતંત્ર પર રાષ્ટ્રપતિએ શું કહ્યું?

રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે દેશે પડકારોને તકોમાં પરિવર્તિત કર્યા છે અને પ્રભાવશાળી જીડીપી વૃદ્ધિ પણ નોંધાવી છે. ભારતની અર્થવ્યવસ્થા માત્ર મુશ્કેલ સમયમાં સક્ષમ નથી સાબિત થઈ પરંતુ અન્ય લોકો માટે આશાનું સ્ત્રોત પણ બની છે. ભારત ત્રીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બની જશે.

VIDEO | “Today, India has become the 5th largest economy in the world. Now, India is progressing towards becoming the 3rd biggest economy,” says President Droupadi Murmu in an address to the nation on the eve of 77th Independence Day. pic.twitter.com/Qq5VxtMAc9 — Press Trust of India (@PTI_News) August 14, 2023

આપણી ફરજો પણ સમાન છે : રાષ્ટ્રપતિ

રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે આપણે બધા સમાનરૂપે આ ​​મહાન દેશના નાગરિક છીએ. આપણા બધાને સમાન તકો અને અધિકારો છે અને આપણી ફરજો પણ સમાન છે. ગાંધીજી અને અન્ય મહાન નાયકોએ ભારતના આત્માને પુન: જાગૃત કર્યો અને આપણી મહાન સંસ્કૃતિના મૂલ્યોને લોકો સુધી પહોંચાડ્યા. ભારતના ઝળહળતા ઉદાહરણને અનુસરીને આપણા સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામના પાયાના પથ્થર – ‘સત્ય અને અહિંસા’ને વિશ્વભરના ઘણા રાજકીય સંઘર્ષોમાં સફળતાપૂર્વક અપનાવવામાં આવ્યું છે. રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે સરોજિની નાયડુ, અમ્મુ સ્વામીનાથન, રમા દેવી, અરુણા અસફ અલી અને સુચેતા ક્રિપલાની જેવી ઘણી મહિલા હસ્તીઓએ આત્મવિશ્વાસ સાથે દેશ અને સમાજની સેવા કરવા માટે તેમના પછીની તમામ પેઢીઓ માટે પ્રેરણાદાયી આદર્શો સ્થાપિત કર્યા છે.

Aspirations of new India have infinite dimensions; ISRO keeps scaling new heights, setting higher benchmarks of excellence: President Murmu — Press Trust of India (@PTI_News) August 14, 2023



મહિલા સશક્તિકરણને પ્રાધાન્ય આપો : રાષ્ટ્રપતિ

રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે આજે મહિલાઓ દેશના વિકાસ અને સેવાના દરેક ક્ષેત્રમાં બહોળા પ્રમાણમાં યોગદાન આપી રહી છે અને દેશનું ગૌરવ વધારી રહી છે. આજે આપણી મહિલાઓએ એવા ઘણા ક્ષેત્રોમાં એક વિશિષ્ટ સ્થાન બનાવ્યું છે જેમાં તેમની ભાગીદારીની થોડા દાયકાઓ પહેલા કલ્પના પણ કરી શકાતી ન હતી. હું તમામ દેશવાસીઓને વિનંતી કરું છું કે તેઓ મહિલા સશક્તિકરણને પ્રાથમિકતા આપે. હું ઈચ્છું છું કે અમારી બહેનો અને દીકરીઓ દરેક પ્રકારના પડકારોનો હિંમતથી સામનો કરે અને જીવનમાં આગળ વધે.

VIDEO | “Change has started to come from the new education policy of 2020. It will bring several new changes in the country in the coming time,” says President Droupadi Murmu in an address to the nation on the eve of 77th Independence Day. pic.twitter.com/uEjDkBXCvw — Press Trust of India (@PTI_News) August 14, 2023



ભારત સમગ્ર વિશ્વમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે : રાષ્ટ્રપતિ

રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે ભારત સમગ્ર વિશ્વમાં વિકાસના લક્ષ્યો અને માનવતાવાદી સહયોગને પ્રોત્સાહન આપવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી રહ્યું છે. G20 વિશ્વની બે તૃતીયાંશ વસ્તીનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, તેથી વૈશ્વિક પ્રાથમિકતાઓને યોગ્ય દિશામાં લઈ જવાની આ એક અનોખી તક છે.

ચંદ્રયાન-3 નો ઉલ્લેખ કર્યો

રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે એક શિક્ષક હોવાના કારણે મને સમજાયું છે કે શિક્ષણ એ સામાજિક સશક્તિકરણનું સૌથી અસરકારક માધ્યમ છે. ઈન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઈઝેશન નવી ઊંચાઈઓ સર કરી રહ્યું છે અને શ્રેષ્ઠતાના નવા માપદંડો સ્થાપિત કરી રહ્યું છે. ISRO એ ચંદ્રયાન-3 લોન્ચ કર્યું છે, જે ચંદ્રની ભ્રમણકક્ષામાં પ્રવેશી ચૂક્યું છે. અવકાશમાં આપણા ભાવિ કાર્યક્રમો માટે ચંદ્ર પરની યાત્રા એ માત્ર એક પગથિયું છે. આપણે ઘણું આગળ વધવાનું છે. રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે ભારતે આંતરરાષ્ટ્રીય સૌર ઉર્જા અભિયાનને નેતૃત્વ પૂરું પાડ્યું છે. અમે વિશ્વ સમુદાયને લાઇફ એટલે કે પર્યાવરણ માટે જીવનશૈલીનો મંત્ર આપ્યો છે. લોભની સંસ્કૃતિ વિશ્વને પ્રકૃતિથી અલગ કરે છે અને હવે આપણે સમજી રહ્યા છીએ કે આપણે આપણા મૂળમાં પાછા જવું જોઈએ. યુગોથી આદિવાસી સમુદાયોના અસ્તિત્વનું રહસ્ય માત્ર એક શબ્દમાં સમાવવામાં આવી શકે છે. તે શબ્દ છે- સહાનુભૂતિ.

VIDEO | “The culture of greed alienates the world from nature and now we are realising that we must go back to our roots,” says President Droupadi Murmu in address to the nation on the eve of 77th Independence Day.#77thIndependenceDay#IndependenceDayIndia (Source: Third… pic.twitter.com/JbQwKCXpbx — Press Trust of India (@PTI_News) August 14, 2023



રાષ્ટ્રપતિએ જળવાયુ પરિવર્તનનો ઉલ્લેખ કર્યો

રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે વિશ્વભરના વૈજ્ઞાનિકો અને નીતિ ઘડવૈયાઓએ એક ક્ષેત્ર કે જેના પર વધુ ધ્યાન આપવું જોઈએ તે છે આબોહવા પરિવર્તન. પર્યાવરણના હિતમાં સ્થાનિક, રાષ્ટ્રીય અને વૈશ્વિક સ્તરે પ્રયાસો કરવા જરૂરી છે. આવો આપણે સૌ આપણી બંધારણીય મૂળભૂત ફરજ નિભાવવાની પ્રતિજ્ઞા લઈએ અને વ્યક્તિગત અને સામૂહિક પ્રવૃતિઓના તમામ ક્ષેત્રોમાં શ્રેષ્ઠતા તરફ આગળ વધવા માટે સતત પ્રયત્નો કરીએ જેથી આપણો દેશ સતત પ્રગતિ સાથે સખત મહેનત અને સિદ્ધિઓની નવી ઊંચાઈઓ હાંસલ કરે.

સૌહાર્દ અને ભાઈચારાની ભાવના સાથે આગળ વધો : રાષ્ટ્રપતિ

રાષ્ટ્રપતિએ કહ્યું કે આપણું બંધારણ આપણો માર્ગદર્શક દસ્તાવેજ છે. બંધારણની પ્રસ્તાવનામાં આપણા સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામના આદર્શો છે. આપણા રાષ્ટ્રના સ્થાપક પિતાઓના સપનાને સાકાર કરવા માટે આપણે સૌહાર્દ અને ભાઈચારાની ભાવના સાથે આગળ વધીએ.