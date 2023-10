કેરળ બ્લાસ્ટ કેસમાં પોલીસે ડોમિનિક માર્ટિનની ધરપકડ કરી

કેરળના કોચીમાં એક કન્વેન્શન સેન્ટરમાં થયેલા સિરિયલ બ્લાસ્ટના સંબંધમાં પોલીસે ડોમિનિક માર્ટિનની ધરપકડ કરી હતી. કેરળ વિસ્ફોટો બાદ આત્મસમર્પણ કરનાર માર્ટિનની પોલીસે UAPA અને વિસ્ફોટક ધારા સંબંધિત કલમો હેઠળ ધરપકડ કરી છે. ડોમિનિક માર્ટિને સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર લાઈવ આવીને કેરળ બ્લાસ્ટની જવાબદારી લીધી હતી. આ પછી તેણે પોલીસ સમક્ષ આત્મસમર્પણ કર્યું. કલામસેરીમાં 29 ઓક્ટોબરે થયેલા શ્રેણીબદ્ધ વિસ્ફોટોમાં અત્યાર સુધીમાં 12 વર્ષની બાળકી સહિત ત્રણ લોકોના મોત થયા છે. સાથે જ અનેક લોકો ઘાયલ પણ થયા છે.

Police arrests man who claimed responsibility for the bomb blasts at a Christian religious gathering in Kerala

— Press Trust of India (@PTI_News) October 30, 2023