રેણુકાસ્વામી મર્ડર કેસ મામલે પોલીસે પવિત્રાની તેના ઘરેથી ધરપકડ કરી

ગુરુવારે સુપ્રીમ કોર્ટે રેણુકાસ્વામી હત્યા કેસમાં અભિનેતા દર્શનના જામીન રદ કરી દીધા છે. આ જ હત્યા કેસમાં અન્ય એક આરોપી અભિનેત્રી પવિત્રા ગૌડાના જામીન પણ રદ કરવામાં આવ્યા છે. આ પછી પોલીસે અભિનેત્રીની તેના ઘરેથી ધરપકડ કરી છે.
પીટીઆઈ અનુસાર, રેણુકાસ્વામી હત્યા કેસના તમામ આરોપીઓના જામીન રદ થયાના સમાચાર મળતા જ એક ટીમ પવિત્રા ગૌડાના ઘરે પહોંચી હતી. અભિનેત્રીને કસ્ટડીમાં લેવામાં આવી હતી. કન્નડ અભિનેતા દર્શનની હજુ સુધી પોલીસે ધરપકડ કરી નથી, પરંતુ ગુરુવારે તે કર્ણાટક-તમિલનાડુ સરહદ પર પુંજાનુર ચેકપોસ્ટ પર તેની કારમાં જોવા મળ્યો હતો.
રેણુકાસ્વામી હત્યા કેસનો સમગ્ર મામલો શું છે
દક્ષિણ અભિનેતા દર્શન પર તેના એક ચાહક રેણુકાસ્વામીની હત્યાનો આરોપ છે. આ હત્યામાં બીજી આરોપી પવિત્રા ગૌડા છે. કેટલાક અન્ય લોકો પણ આરોપી છે. વાસ્તવમાં, રેણુકાસ્વામી નામનો એક ચાહક પવિત્રાને અશ્લીલ સંદેશા મોકલતો હતો. દર્શન આ વાતથી ગુસ્સે હતો. પવિત્રા દર્શનની ખૂબ નજીક છે. આવી સ્થિતિમાં દર્શન પર આરોપ છે કે તેણે કેટલાક લોકો સાથે મળીને રેણુકાસ્વામીનું અપહરણ કર્યું, પછી તેને ત્રાસ આપ્યો અને પછી તેની હત્યા કરી. આ મામલો હવે કોર્ટમાં છે.