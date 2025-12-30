યુવાનોને સરકાર તરફથી નવા વર્ષની ભેટ, પહેલી વાર નોકરી કરનારને મળશે ₹15,000

નવા વર્ષ પહેલા, સરકારે યુવાનોને નવા વર્ષની ભેટ આપી છે. શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયે X પર ટ્વિટ કરીને જણાવ્યું હતું કે પ્રધાનમંત્રી વિકાસ ભારત રોજગાર યોજના (PMVBY) હેઠળ, સરકાર પહેલી વાર નોકરીમાં પ્રવેશ કરનારા અને પહેલી વાર EPFO ખાતું ખોલનારા યુવાનોને ₹15,000 નું પ્રોત્સાહન આપશે. શ્રમ અને રોજગાર મંત્રાલયે પોતાના ટ્વીટમાં લખ્યું છે કે, “પ્રધાનમંત્રી વિકાસ ભારત રોજગાર યોજના (PMVBY) હેઠળ, જે યુવાનો પહેલીવાર ઔપચારિક નોકરી મેળવી રહ્યા છે તેમને ₹15,000 સુધીનું પ્રોત્સાહન મળશે. વધુ માહિતી માટે, http://pmvbry.labor.gov.in ની મુલાકાત લો.
આ યોજનાનો લાભ કેવી રીતે લેવો?
સરકાર દ્વારા જારી કરાયેલી આ 15,000 રૂપિયાની યોજનાનો લાભ મેળવવા માટે, કર્મચારીઓએ પહેલા EPFO માં નોંધણી કરાવવી પડશે. આનો અર્થ એ છે કે જો તમે કરારના આધારે કામ કરી રહ્યા છો અને તમારી પાસે EPFO ખાતું નથી, તો તમે આ યોજના માટે પાત્ર રહેશો નહીં. તમારું EPFO ખાતું ખોલ્યા પછી જ તમને સરકાર તરફથી આ પ્રોત્સાહન મળશે. કર્મચારીઓએ pmvry.labor.gov.in પર જઈને નોંધણી કરાવવી પડશે.