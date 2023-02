કર્ણાટકના બેલગાવીમાં પીએમ મોદીનો રોડ શો

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી કર્ણાટકના પ્રવાસે છે. આ દરમિયાન તેમણે ભાજપના દિગ્ગજ નેતા અને પૂર્વ મુખ્યમંત્રી બીએસ યેદિયુરપ્પાના જન્મદિવસ નિમિત્તે શિવમોગા એરપોર્ટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું અને બેલાગવીમાં રોડ શો પણ કર્યો. પીએમ મોદીના રોડ શો માટે કડક સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે.

પીએમ મોદીની સુરક્ષા માટે 6 એસપી, 11 એએસપી, 28 ડીએસપી, 60 ઈન્સ્પેક્ટર, 22 કેએસઆરપી સ્ક્વોડ અને કુલ 3,000 પોલીસ કર્મચારીઓ તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. પીએમ મોદીનો રોડ શો લગભગ 11 કિલોમીટરનો હતો. વાસ્તવમાં કર્ણાટકમાં આગામી કેટલાક મહિનામાં વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાવાની છે અને આવી સ્થિતિમાં પીએમ મોદીનો રોડ શો ભાજપ માટે વાતાવરણ સર્જી શકે છે. આ દરમિયાન પીએમ મોદીએ બેલાગાવીમાં અનેક વિકાસ પહેલનો શિલાન્યાસ પણ કર્યો હતો. અહીં તેમણે પીએમ-કિસાન સન્માન નિધિ યોજનાનો 13મો હપ્તો પણ બહાર પાડ્યો.

યેદિયુપ્પાએ ખાસ રીતે અભિનંદન પાઠવ્યા હતા

આ પહેલા જ્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી શિવમોગા એરપોર્ટનું ઉદ્ઘાટન કરવા પહોંચ્યા ત્યારે તેમણે બીએસ યેદિયુરપ્પાને ખાસ રીતે અભિનંદન પાઠવ્યા હતા. પીએમ મોદીએ સભામાં હાજર લોકોને મોબાઈલની ફ્લેશ લાઈટ ચાલુ કરવા કહ્યું. તેણે કહ્યું, “આજનો દિવસ બીજા કારણોસર ખાસ છે. કર્ણાટકના લોકપ્રિય નેતા બીએસ યેદિયુરપ્પાનો આજે જન્મદિવસ છે. હું તેમના લાંબા આયુષ્ય માટે પ્રાર્થના કરું છું. તેમણે પોતાનું જીવન ગરીબો અને ખેડૂતોના કલ્યાણ માટે સમર્પિત કર્યું. ગયા અઠવાડિયે કર્ણાટક વિધાનસભામાં તેમનું ભાષણ લોકો માટે પ્રેરણારૂપ હતું.

શિવમોગા એરપોર્ટનું ઉદ્ઘાટન

એરપોર્ટના ઉદ્ઘાટન બાદ પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આજે શિવમોગાને પોતાનું એરપોર્ટ મળી ગયું છે. ઘણા સમયથી આ એરપોર્ટની માંગ હતી અને હવે તે પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. એરપોર્ટ ભવ્ય અને સુંદર છે. તે કર્ણાટકની પરંપરા અને આધુનિક ટેકનોલોજીનું અનોખું મિશ્રણ રજૂ કરે છે. તેમણે કહ્યું કે એરપોર્ટ તેમને તેમના સપના સાકાર કરવા માટે પણ પ્રેરણા આપશે.

