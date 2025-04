હાઈ લેવલ બેઠકમાં PM મોદીનો સીધો સંદેશ

જમ્મુ અને કાશ્મીરના પહલગામમાં 22 એપ્રિલે થયેલા ભયાનક આતંકવાદી હુમલા બાદ દેશભરમાં ગુસ્સો છે અને કેન્દ્ર સરકાર સંપૂર્ણપણે એક્શન મોડમાં આવી ગઈ છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું છે કે ભારતની આત્મા પર હુમલો કરનારાઓનો નાશ થશે. આ પછી, આખો દેશ આતંકવાદીઓ અને તેમના આકાઓ સામે કડક કાર્યવાહીની રાહ જોઈ રહ્યો છે. દરમિયાન, આજે એટલે કે મંગળવારે સાંજે પ્રધાનમંત્રી નિવાસસ્થાને એક ઉચ્ચ સ્તરીય બેઠક યોજાઈ હતી. પીએમ મોદીના નેતૃત્વમાં થયેલી આ બેઠકમાં સંરક્ષણ પ્રધાન રાજનાથ સિંહ, રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર અજિત ડોભાલ, સીડીએસ અનિલ ચૌહાણ અને ત્રણેય સશસ્ત્ર દળોના વડાઓ પણ હાજર રહ્યા હતા.

