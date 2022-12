કર્ણાટકમાં PM મોદીના ભાઈની કારનો અકસ્માત, હોસ્પિટલમાં દાખલ

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ભાઈ પ્રહલાદ મોદી મંગળવારે બપોરે કર્ણાટકના મૈસૂર નજીક કાર અકસ્માતમાં ઘાયલ થયા હતા. પ્રહલાદ મોદી તેમની પત્ની, પુત્ર, પુત્રવધૂ અને પૌત્ર સાથે મર્સિડીઝ બેન્ઝ કારમાં બાંદીપોરા જઈ રહ્યા હતા, ત્યારે બપોરે 2 વાગ્યે તે ડિવાઈડર સાથે અથડાઈ હતી. તમામને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.

