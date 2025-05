PM મોદીએ વિદેશી વસ્તુઓના ત્યાગ કરવાની કરી અપીલ

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ દેશવાસીઓને વિદેશી ચીજોનો ત્યાગ કરવાની અપીલ કરી છે. ગાંધીનગરમાં વિવિધ વિકાસ કામોનું લોકાર્પણ અને શિલાન્યાસ કર્યા બાદ ઉપસ્થિત સમુદાયને સંબોધન કરતા પીએમ મોદીએ કહ્યું કે, ઓપરેશન સિંદૂર માત્ર ભારતીય સૈન્યની જવાબદારી નથી પણ 140 કરોડ દેશવાસીઓએ પણ વ્યક્તિગત રીતે તેમાં સહયોગ આપવો પડશે.

To truly contribute to our economy, we must set a clear and collective goal: by 2047, when India completes 100 years of independence, we will become a fully developed nation — and we will do so without relying on foreign products.

No matter how profitable foreign goods may seem,… pic.twitter.com/AQx64wlRlU

— BJP (@BJP4India) May 27, 2025