દીપિકા પાદુકોણ પર ભડક્યા ડિરેક્ટર સંદીપ રેડ્ડી વાંગા, જુઓ આ પોસ્ટ

‘એનિમલ’ અને ‘કબીર સિંહ’ જેવી ફિલ્મોના દિગ્દર્શક સંદીપ રેડ્ડી વાંગા આ દિવસોમાં તેમની આગામી ફિલ્મ ‘સ્પિરિટ’ માટે હેડલાઇન્સમાં છે. પહેલા આ ફિલ્મમાં દીપિકા પાદુકોણ પ્રભાસ સાથે જોવા મળવાની હતી, પરંતુ તાજેતરમાં સંદીપ રેડ્ડી વાંગાએ એક પોસ્ટ શેર કરીને દીપિકાના ચાહકોને ચોંકાવી દીધા. તેમણે પોતાની પોસ્ટમાં ખુલાસો કર્યો કે દીપિકાને બદલે હવે તૃપ્તિ ડિમરીને’સ્પિરિટ’માં લેવામાં આવી છે.

હવે સંદીપ રેડ્ડી વાંગાએ બીજી એક પોસ્ટ શેર કરી છે જેમાં તેમણે કોઈનું નામ લીધા વિના ગુસ્સે થવા, અવ્યાવસાયિક વર્તન કરવા અને તૃપ્તિ ડિમરીનું અપમાન કરવા બદલ એક્ટરની ટીકા કરી છે. સંદીપ રેડ્ડી વાંગાએ પોતાની પોસ્ટમાં કોઈનો ઉલ્લેખ કર્યો નથી, પરંતુ યુઝર્સનું કહેવું છે કે તેમણે પોસ્ટમાં દીપિકા પાદુકોણ પર નિશાન સાધ્યું છે.

સંદીપ રેડ્ડી વાંગા દ્વારા ટ્વિટ

સંદીપ રેડ્ડી વાંગાએ X પર એક પોસ્ટ શેર કરી, જેમાં તેમણે લખ્યું,’જ્યારે હું કોઈ અભિનેતાને વાર્તા કહું છું, ત્યારે મને તેના પર 100% વિશ્વાસ છે. અમારી વચ્ચે એક અસ્પષ્ટ NDA (નોન ડિસ્ક્લોઝર એગ્રીમેન્ટ) હોય

છે. પણ આવું કરીને તમે તે વ્યક્તિનો ખુલાસો કર્યો છે જે તમે છો…. એક યુવાન અભિનેતાને નીચું બતાવવું અને મારી વાર્તાને જાહેર કરવી? શું આ તમારો નારીવાદ છે?’

When I narrate a story to an actor, I place 100% faith. There is an unsaid NDA(Non Disclosure Agreement) between us. But by doing this, You’ve ‘DISCLOSED’ the person that you are….

Putting down a Younger actor and ousting my story? Is this what your feminism stands for ? As a…

— Sandeep Reddy Vanga (@imvangasandeep) May 26, 2025