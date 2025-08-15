PM Modi નું સ્વતંત્રતા દિવસે 12મી વખત રાષ્ટ્રને સંબોધન

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું શુક્રવારે સ્વતંત્રતા દિવસે 12મી વખત રાષ્ટ્રને સંબોધન છે. વડાપ્રધાન તરીકે નરેન્દ્ર મોદી લાલ કિલ્લા પર ધ્વજ ફરકાવવાના મામલે ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન ઈન્દિરા ગાંધીનો રેકોર્ડ પણ તોડી રહ્યા છે.
ઈન્દિરા ગાંધીએ લાલ કિલ્લા પર સતત 11 વખત ત્રિરંગો ફરકાવ્યો હતો
લાલ કિલ્લા પરથી સતત રાષ્ટ્રને સંબોધિત કરવાના મામલે તેઓ જવાહરલાલ નેહરુ પછી બીજા ક્રમે રહેશે. ઈન્દિરા ગાંધીએ લાલ કિલ્લા પર સતત 11 વખત ત્રિરંગો ફરકાવ્યો હતો. ઈન્દિરા ગાંધી જાન્યુઆરી 1966 થી માર્ચ 1977 સુધી સતત વડા પ્રધાન રહ્યા. જોકે, ઈન્દિરા ગાંધીએ જાન્યુઆરી 1980 થી ઓક્ટોબર 1984 સુધી વડા પ્રધાન તરીકે પણ સેવા આપી હતી. કુલ મળીને, તેમણે 15 ઓગસ્ટે વડા પ્રધાન તરીકે 16 વખત ત્રિરંગો ફરકાવ્યો હતો.
સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણીમાં 85 ગામના સરપંચોને ખાસ મહેમાનો તરીકે આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા છે. ગ્રામીણ પરિવર્તનમાં તેમના અગ્રણી યોગદાનને માન્યતા આપવા માટે 26 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના 85 ગામના સરપંચોને લાલ કિલ્લા ખાતે યોજાનાર સ્વતંત્રતા દિવસની ઉજવણીમાં ખાસ મહેમાનો તરીકે આમંત્રિત કરવામાં આવ્યા છે.
જળ શક્તિ મંત્રાલયના અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, આ પહેલ સરકારની પાયાના નેતાઓનું સન્માન કરવાની પહેલનો એક ભાગ છે, જેના હેઠળ ગ્રામ્ય સ્તરે સ્વચ્છતા, સલામત પીવાનું પાણી, મહિલા સશક્તિકરણ અને ટકાઉ શાસનને આગળ વધારવા બદલ સરપંચોનું સન્માન કરવામાં આવી રહ્યું છે.
સ્વચ્છ ભારત મિશન-ગ્રામીણ (SBM-G) હેઠળ પસંદ કરાયેલી બધી પંચાયતોને ODF પ્લસ જાહેર કરવામાં આવી છે અને જલ જીવન મિશન (JJM) હેઠળ ‘હર ઘર જલ’ ગામ તરીકે પ્રમાણિત કરવામાં આવી છે. આમંત્રિતોમાં બિહારના સમસ્તીપુરમાં મોતીપુર ગ્રામ પંચાયતના મુખિયા પ્રેમા દેવીનો પણ સમાવેશ થાય છે, જેમના નેતૃત્વએ તેમના ગામને કચરાથી ઊર્જા અને પાણી વ્યવસ્થાપનનું એક મોડેલ બનાવ્યું છે.