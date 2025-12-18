પ્રધાનમંત્રી મોદી આજે ઓમાનના સુલતાનને મળશે, દ્વિપક્ષીય સંબંધોની વ્યાપક સમીક્ષા કરશે

મસ્કત: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી ગુરુવારે ઓમાનના સુલતાન હૈથમ બિન તારિક સાથે વ્યાપક વાટાઘાટો કરશે, જેમાં દ્વિપક્ષીય સંબંધોના સંપૂર્ણ સ્પેક્ટ્રમ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવશે. વેપાર અને રોકાણ, ઉર્જા સહયોગ, સંરક્ષણ અને સુરક્ષા, ટેકનોલોજી, કૃષિ અને સાંસ્કૃતિક આદાનપ્રદાન સહિતના મુખ્ય ક્ષેત્રો પર ચર્ચા થવાની અપેક્ષા છે. બંને નેતાઓ પરસ્પર હિતના પ્રાદેશિક અને વૈશ્વિક મુદ્દાઓ પર પણ વિચારોનું આદાન-પ્રદાન કરશે.
પ્રધાનમંત્રી વાણિજ્યિક અને રોકાણ ભાગીદારીને મજબૂત બનાવવાના હેતુથી એક વ્યાપાર મંચ પર બંને દેશોના વ્યાપારી નેતાઓને સંબોધિત કરે તેવી પણ અપેક્ષા છે. બુધવારે, પીએમ મોદી તેમની ત્રણ દેશોની મુલાકાતના ત્રીજા અને અંતિમ તબક્કા માટે મસ્કત પહોંચ્યા હતા. તેમના આગમન પર, ઓમાનના સંરક્ષણ બાબતોના નાયબ વડાપ્રધાન, સૈયદ શિહાબ બિન તારિક અલ સૈદે એરપોર્ટ પર પીએમ મોદીનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું. બંને નેતાઓએ એરપોર્ટ પર એકબીજાનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કર્યું. ઔપચારિક સ્વાગતના ભાગ રૂપે પીએમ મોદીને ગાર્ડ ઓફ ઓનર આપવામાં આવ્યું.
બાદમાં, મસ્કતની હોટલમાં ભારતીય સમુદાયના સભ્યો દ્વારા પીએમ મોદીનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું, જેમાં સેંકડો લોકોએ ભારતીય ધ્વજ હાથમાં લઈને “મોદી મોદી”, “ભારત માતા કી જય” અને “વંદે માતરમ” ના નારા લગાવ્યા હતા, જેમણે ઉત્સાહપૂર્વક ભારતીય પીએમનું સ્વાગત કર્યું. પીએમ મોદીએ ભારતીય સમુદાયના ઘણા સભ્યોનું સ્વાગત કર્યું અને તેમની સાથે વાતચીત કરી, જેઓ તેમનું સ્વાગત કરવા માટે મોટી સંખ્યામાં ભેગા થયા હતા. સ્વાગત સમારોહ દરમિયાન તેમણે અનેક સાંસ્કૃતિક પ્રદર્શનો પણ નિહાળ્યા.
પ્રધાનમંત્રી મોદીની આ ઓમાનની બીજી મુલાકાત છે, જે ભારત-ઓમાન વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીની વધતી જતી ઊંડાણ પર ભાર મૂકે છે. ભારત અને ઓમાન વચ્ચે રાજદ્વારી સંબંધોની સ્થાપનાની 70મી વર્ષગાંઠ સાથે સુસંગત હોવાથી આ મુલાકાત ખાસ મહત્વ ધરાવે છે. તે ડિસેમ્બર 2023 માં સુલતાન હૈથમ બિન તારિકની ભારતની રાજ્ય મુલાકાતને પણ અનુસરે છે, જે બંને દેશો વચ્ચે ઉચ્ચ સ્તરીય રાજકીય જોડાણને પ્રતિબિંબિત કરે છે.
મુલાકાત પહેલા મીડિયાને માહિતી આપતા, વિદેશ મંત્રાલય (MEA) માં સચિવ (કોન્સ્યુલર, પાસપોર્ટ અને વિઝા, ઓવરસીઝ ઇન્ડિયન અફેર્સ) અરુણ કુમાર ચેટર્જીએ જણાવ્યું હતું કે ફેબ્રુઆરી 2018 માં તેમની અગાઉની યાત્રા પછી વડા પ્રધાન મોદીની ઓમાનની આ બીજી મુલાકાત હશે. તેમણે ભારત-ઓમાન સંબંધોના સ્થાયી સ્વભાવ પર પ્રકાશ પાડ્યો, જે દરિયાઈ વેપાર અને લોકો-થી-લોકોના જોડાણો દ્વારા સદીઓ જૂના સંપર્કોમાં મૂળ ધરાવે છે.
ભારત અને ઓમાન હાલમાં એક વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી ધરાવે છે, જે વિવિધ ક્ષેત્રોમાં મજબૂત સહયોગ દ્વારા વર્ગીકૃત થયેલ છે. ઓમાન ખાડી ક્ષેત્રમાં ભારત માટે એક મહત્વપૂર્ણ ભાગીદાર રહ્યું છે, જેમાં ઊર્જા સુરક્ષા, દરિયાઈ સહયોગ અને પ્રાદેશિક સ્થિરતામાં મજબૂત સહયોગ છે. વડાપ્રધાન મોદીની મુલાકાત દ્વિપક્ષીય સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવવાની અને આગામી વર્ષોમાં ભારત-ઓમાન સહયોગને નવી ગતિ પ્રદાન કરવાની અપેક્ષા છે. ઇથોપિયાની તેમની બે દિવસીય રાજ્ય મુલાકાત પૂર્ણ કર્યા પછી વડાપ્રધાન મોદી ઓમાન પહોંચ્યા.