PM મોદીએ મનમોહન સિંહ સાથે ફોન પર વાત કરી જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મંગળવારે ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન મનમોહન સિંહ સાથે ફોન પર વાત કરી અને તેમને જન્મદિવસની શુભેચ્છા પાઠવી. આ પહેલા પીએમ મોદીએ કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા મનમોહન સિંહને તેમના જન્મદિવસ પર સોશિયલ મીડિયા દ્વારા શુભેચ્છા પાઠવી હતી. પીએમ મોદીએ સોશિયલ મીડિયા X પર લખ્યું, પૂર્વ વડાપ્રધાન ડૉ. મનમોહન સિંહ જીને જન્મદિવસની શુભેચ્છા” હું તેમના લાંબા આયુષ્ય અને સારા સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રાર્થના કરું છું. મનમોહન સિંહ મંગળવારે 91 વર્ષના થયા. તેમનો જન્મ 1932માં પંજાબના ગાહ ગામમાં થયો હતો, જે હવે પાકિસ્તાનનો ભાગ છે.

Birthday wishes to former PM Dr. Manmohan Singh Ji. I pray for his long life and good health.

