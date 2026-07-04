સાણંદમાં દેશના ત્રીજા મેગા સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટનું PM મોદીના હસ્તે ભવ્ય ઉદ્ઘાટન

ભારતને વૈશ્વિક સ્તરે સેમિકન્ડક્ટરનું ગ્લોબલ હબ બનાવવાના સપનાને આજે એક બહુ મોટી અને ઐતિહાસિક ગતિ મળી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ગુજરાતના સાણંદ ખાતે ‘CG સેમિ’ આઉટસોર્સ્ડ સેમિકન્ડક્ટર એસેમ્બલી અને ટેસ્ટ (OSAT) સુવિધાનું ગરિમાપૂર્ણ ઉદ્ઘાટન કર્યું છે. આ દેશનો ત્રીજો મોટો સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ છે, જેની સાથે જ સાણંદની આ પવિત્ર ધરતી પર ચિપ પેકેજિંગનું વ્યાવસાયિક (Commercial) ઉત્પાદન સત્તાવાર રીતે શરૂ થઈ ગયું છે.

“ભારત જે નક્કી કરે છે, તે પ્રાપ્ત કરીને જ રહે છે”

આ ઐતિહાસિક અવસરે દેશવાસીઓને અભિનંદન પાઠવતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ ખૂબ જ ગર્વ સાથે જણાવ્યું હતું કે, આજની આ ઘટના એ વાતનો જીવંત પુરાવો છે કે નવું ભારત જે કામ કરવાનો સંકલ્પ કરે છે, તે પૂરું કરીને જ રહે છે. તેમણે ઉમેર્યું કે, “આજથી આશરે પાંચ વર્ષ પહેલાં, ભારતે દેશને સેમિકન્ડક્ટર ક્ષેત્રે આત્મનિર્ભર બનાવવાનો સંકલ્પ લીધો હતો. અમે ‘ડિઝાઇન ઇન ઇન્ડિયા’ અને ‘મેક ઇન ઇન્ડિયા’ના મંત્ર સાથે મજબૂતીથી આગળ વધ્યા છીએ. આજે દેશના આ ત્રીજા સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટમાં કોમર્શિયલ પ્રોડક્શન શરૂ થવું એ આપણી એ જ સફરનું પરિણામ છે.”

શિલાન્યાસથી ઉત્પાદન સુધીની અદભુત સફર

વડાપ્રધાને આ પ્રોજેક્ટના સમયબદ્ધ આયોજન અને ઝડપી કામગીરીની પ્રશંસા કરતા જણાવ્યું હતું કે, “મને વર્ષ 2024માં જ આ અત્યાધુનિક પ્લાન્ટનો શિલાન્યાસ (ખાતમુહૂર્ત) કરવાનું સદભાગ્ય મળ્યું હતું. ત્યારબાદ ઓગસ્ટ 2025માં અહીં ચિપ ટેસ્ટિંગનું પ્રારંભિક કામ શરૂ કરી દેવાયું હતું અને આજે આ પ્લાન્ટનું વિધિવત ઉદ્ઘાટન થઈ ચૂક્યું છે. શિલાન્યાસથી લઈને સીધા પ્રોડક્શન સુધીની આ અદભુત સફર ચોક્કસપણે અસંખ્ય સાથીદારો અને એન્જિનિયરોની દિવસ-રાતની સખત મહેનતનું પરિણામ છે.”

ત્રિપાંખીયો સંગમ: ટેક્નોલોજી અને વિશ્વાસનું ગ્લોબલ મોડેલ

આ ગ્લોબલ પ્લાન્ટની વિશેષતા વિશે વાત કરતા પીએમ મોદીએ તેને ત્રણ દેશોની દોસ્તી અને સહયોગનું પ્રતીક ગણાવ્યું હતું. તેમણે કહ્યું કે, “આ CG સેમિ પ્લાન્ટ ભારત, જાપાન અને થાઇલેન્ડ વચ્ચેના પરસ્પર સંયુક્ત પ્રયાસોનું એક મજબૂત પ્રતીક છે. આ માત્ર કોઈ સામાન્ય બિઝનેસ વેન્ચર કે વ્યાવસાયિક સાહસ નથી; પરંતુ આ વૈશ્વિક સ્તરે ટેક્નોલોજી, પરસ્પર વિશ્વાસ અને મજબૂત ભાગીદારીનું એક એવું અનોખું મોડેલ છે, જે આવનારા સમયમાં ભારતની સેમિકન્ડક્ટર યાત્રાને એક સુપરફાસ્ટ ગતિ આપશે.”

સાણંદમાં આ ત્રીજા પ્લાન્ટના લોન્ચિંગથી હવે ગુજરાત અને સમગ્ર ભારત વૈશ્વિક સેમિકન્ડક્ટર સપ્લાય ચેઈન (Global Supply Chain)માં એક અત્યંત મહત્વપૂર્ણ કેન્દ્ર તરીકે સ્થાપિત થઈ ગયું છે.