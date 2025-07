PM મોદીને નામિબિયાનું સર્વોચ્ચ સન્માન મળ્યું

નામિબિયાએ વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને પણ સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માનથી નવાજ્યા છે. બુધવારે પીએમ મોદીને નામિબિયાના સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન ‘ઓર્ડર ઓફ ધ મોસ્ટ એન્સિયન્ટ વેલ્વિટ્શિયા મિરાબિલિસ’થી નવાજવામાં આવ્યા હતા. મે 2014 માં વડા પ્રધાન મોદીએ પદ સંભાળ્યું ત્યારથી આ કોઈ વિદેશી સરકાર દ્વારા તેમને આપવામાં આવેલો 27મો આંતરરાષ્ટ્રીય સન્માન છે. અગાઉ, વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ નંદી-નદૈતવાહએ દ્વિપક્ષીય વાટાઘાટો કરી હતી, ત્યારબાદ બંને દેશોએ ઊર્જા અને આરોગ્યસંભાળ સહિત અનેક ક્ષેત્રોમાં દ્વિપક્ષીય સહયોગને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ચાર કરારો પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા.

Humbled to receive ‘The Order of the Most Ancient Welwitschia Mirabilis’ by the Government of Namibia. My gratitude to President Dr. Netumbo Nandi-Ndaitwah, the Government and the people of Namibia. I dedicate this honour to the people of India and Namibia, and our unbreakable… pic.twitter.com/y3jdSY0tLB

નામિબિયાના રાષ્ટ્રપતિ ડૉ. નેતુમ્બો નંદી-નદૈતવાહએ કહ્યું હતું કે નામિબિયાના બંધારણ દ્વારા મને આપવામાં આવેલી સત્તા હેઠળ, મને ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને ‘ઓર્ડર ઓફ ધ મોસ્ટ એન્સિયન્ટ વેલ્વિટ્શિયા મિરાબિલિસ’ એનાયત કરવાનો સન્માન પ્રાપ્ત થયો છે, જેમણે નામિબિયા અને વૈશ્વિક સ્તરે સામાજિક-આર્થિક વિકાસ અને શાંતિ અને ન્યાયને પ્રોત્સાહન આપવામાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું છે.

Ours is a friendship that is time-tested and connected by shared values and dreams of a better future. In the times to come, we will keep working closely and walking together on the path of development: PM @narendramodi pic.twitter.com/AzFCAjhQ17

— PMO India (@PMOIndia) July 9, 2025