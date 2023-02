PM મોદીએ મુંબઈમાં વંદે ભારત એક્સપ્રેસની બે ટ્રેનોને લીલી ઝંડી આપી, કહ્યું- આ રેલવે માટે ક્રાંતિ છે

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ શુક્રવારે મુંબઈ-સોલાપુર અને મુંબઈ-સાઈનગર શિરડી વંદે ભારત એક્સપ્રેસ ટ્રેનોને લીલી ઝંડી બતાવી હતી. આ પ્રસંગે રેલવે મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવ, મહારાષ્ટ્રના સીએમ એકનાથ શિંદે અને ડેપ્યુટી સીએમ દેવેન્દ્ર ફડણવીસ હાજર રહ્યા હતા. પીએમએ આ સમયગાળા દરમિયાન મુંબઈમાં અનેક વિકાસ યોજનાઓનું ઉદ્ઘાટન પણ કર્યું હતું. આ પ્રસંગે કાર્યક્રમને સંબોધતા પીએમ મોદીએ કહ્યું કે વંદે ભારત ટ્રેન દરેકને સુવિધા આપશે. રેલવે માટે આ ક્રાંતિ છે. પીએમ મોદીએ કહ્યું કે વંદે ભારત ટ્રેન આજના આધુનિક ભારતનું અદ્ભુત ચિત્ર છે. તે ભારતની ઝડપ અને સ્કેલ બંનેનું પ્રતિબિંબ છે. અત્યાર સુધીમાં આવી 10 ટ્રેનો શરૂ થઈ છે અને 17 રાજ્યોના 108 જિલ્લાઓને વંદે ભારત એક્સપ્રેસ દ્વારા જોડવામાં આવ્યા છે.

પર્યટન અને તીર્થયાત્રાને પ્રોત્સાહન મળશે

તેમણે વધુમાં કહ્યું કે આજે એક સાથે 2 વંદે ભારત ટ્રેનો શરૂ થઈ છે. તે મુંબઈ અને પુણે જેવા નાણાકીય કેન્દ્રોને અમારા ભક્તિ કેન્દ્રો સાથે જોડશે. આનાથી કોલેજ અને ઓફિસ જતા લોકો, ખેડૂતો અને ભક્તોને ફાયદો થશે. ભારતીય રેલ્વે અને ખાસ કરીને મુંબઈ અને મહારાષ્ટ્રની કનેક્ટિવિટી માટે આજનો દિવસ મોટો છે. આનાથી બધાને સુવિધા મળશે અને તે મહારાષ્ટ્રમાં પ્રવાસન અને તીર્થયાત્રાને મોટું પ્રોત્સાહન આપશે.

There was a time when MPs used to write letters for arrangements for trains to stop at stations in their areas, for a 1-2 minute stoppage. Now, when the MPs meet, they demand a Vande Bharat in their area. This is the craze of Vande Bharat trains today: PM Modi in Mumbai pic.twitter.com/7QypbTioEw

