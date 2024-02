ગુજરાતમાંથી PM મોદીએ 5 રાજ્યોને AIIMSની ભેટ આપી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના પ્રવાસે છે. આ દરમિયાન તેમણે વિવિધ પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ઘાટન, ઉદ્ઘાટન અને શિલાન્યાસ કર્યો હતો. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રાજકોટમાં રૂ. 48,100 કરોડથી વધુના અનેક વિકાસ પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રાજકોટમાં એક જાહેર કાર્યક્રમમાં પહોંચતા લોકોને શુભેચ્છા પાઠવી હતી, જ્યાં તેઓ અનેક વિકાસ પ્રોજેક્ટોનું ઉદ્ઘાટન અને લોકાર્પણ કરશે. આ દરમિયાન તેમણે રોડ શો કર્યો હતો. PM નરેન્દ્ર મોદીએ રાજકોટ, ભટિંડા, રાયબરેલી, કલ્યાણી અને મંગલાગીરી માટે ઓલ ઈન્ડિયા ઈન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ (AIIMS)નું ઉદ્ઘાટન કર્યું. આ દરમિયાન પીએમએ અહીં અનેક પ્રોજેક્ટનો શિલાન્યાસ કર્યો.

PM Shri @narendramodi inaugurates and lays foundation stone of various projects in Rajkot, Gujarat. #AyushmanBharatViksitBharat https://t.co/8y7lI15Wns

ગુજરાતને એઈમ્સ આપવાની ગેરેન્ટી પૂરી થઈ

PM મોદીએ કહ્યું, “આજે દેશ કહે છે- મોદીની ગેરંટી એટલે ગેરંટી પૂરી થશે. દેશને મોદીની ગેરંટી પર અતૂટ વિશ્વાસ છે કારણ કે મેં રાજકોટમાં ગુજરાતની પ્રથમ એઈમ્સની ગેરંટી આપી હતી. ત્રણ વર્ષ પહેલા તેનો શિલાન્યાસ થયો હતો. અને આજે તેનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. તમારા નોકર ગેરંટી પૂરી કરે છે.”

Today, from Rajkot, we have inaugurated 5 AIIMS i.e., All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) at Rajkot (Gujarat), Bathinda (Punjab), Raebareli (Uttar Pradesh), Kalyani (West Bengal) and Mangalagiri (Andhra Pradesh).

Developing India is working at a fast pace and…

— BJP (@BJP4India) February 25, 2024