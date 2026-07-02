PM મોદીએ તાકાઈચીને પોતાની ‘નાની બહેન’ ગણાવી, આ મુદ્દાઓ પર કરી ચર્ચા

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને જાપાનના પ્રધાનમંત્રી સના તાકાઈચીએ નવી દિલ્હીમાં દ્વિપક્ષીય વાટાઘાટો કરી. બંને નેતાઓએ સેમિકન્ડક્ટર્સ, એઆઈ, સંરક્ષણ, સુરક્ષા, રોકાણ, મહત્વપૂર્ણ ટેકનોલોજી અને સપ્લાય ચેઇન સહયોગ અંગે ચર્ચા કરી.

પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી અને જાપાનના પ્રધાનમંત્રી સના તાકાઈચીની હાજરીમાં દિલ્હીના હૈદરાબાદ હાઉસ ખાતે ભારત અને જાપાન વચ્ચે સહકાર કરાર (MoC) પર હસ્તાક્ષર કરવામાં આવ્યા હતા.તાકાઈચીને તેમની “સુંદર નાની બહેન” ગણાવતા પીએમ મોદીએ કહ્યું, “ભારત-જાપાન વાર્ષિક સમિટ માટે ભારતની તેમની પ્રથમ મુલાકાત પર પ્રધાનમંત્રી સના તાકાચીનું સ્વાગત કરતાં મને આનંદ થાય છે. તેઓ જાપાનના પ્રથમ મહિલા પ્રધાનમંત્રી અને એક સ્વપ્નદ્રષ્ટા અને લોકપ્રિય નેતા છે. તેઓ જાપાનના નારા પ્રીફેક્ચરથી આવે છે, જે ભારત અને જાપાનમાં સાંચા બૌદ્ધ વારસાનું એક મહત્વપૂર્ણ કેન્દ્ર છે.”

AI પરના મહત્વપૂર્ણ સંયુક્ત નિવેદનનો ઉલ્લેખ કરતા, પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે થોડા દિવસો પહેલા G7 સમિટમાં મેં કહ્યું હતું કે વૈશ્વિક ઉથલપાથલના આજના વાતાવરણમાં પરસ્પર વિશ્વાસ આપણી સૌથી મોટી વ્યૂહાત્મક સંપત્તિ છે.

તેમણે કહ્યું,”મને ગર્વ છે કે ભારત-જાપાન ભાગીદારી આ માપદંડને પૂર્ણ કરે છે. આજે, ભારત અને જાપાન બંને વિશ્વની સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થાઓમાં સામેલ છે. એક મુક્ત, સમૃદ્ધ અને નિયમો-આધારિત ઈન્ડો-પેસિફિક અમારી સહિયારી પ્રાથમિકતા છે. પ્રધાનમંત્રી તકાઈચી અને હું માનું છું કે ટેકનોલોજી ભાગીદારી આપણા સહયોગનો સૌથી મજબૂત સ્તંભ બનશે. આ દ્રષ્ટિકોણને સાકાર કરવા માટે, આજે અમે AI ક્ષેત્રમાં સંયુક્ત નિવેદન બહાર પાડ્યું છે. જાપાનની ચોકસાઇ ટેકનોલોજી અને ભારતની સોફ્ટવેર ક્ષમતાઓનું સંયોજન વૈશ્વિક AI વિકાસને નવી ગતિ અને શક્તિ આપશે. આજે, અમે સંરક્ષણ ક્ષેત્રમાં ભારત અને જાપાનના પ્રથમ સહ-વિકાસ પ્રોજેક્ટ પર કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે.”

બંનેએ અનેક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરી. વિદેશ મંત્રાલયના પ્રવક્તા રણધીર જયસ્વાલે સોશિયલ મીડિયા પર જણાવ્યું હતું કે આ સમિટ ભારત અને જાપાન વચ્ચેના સંબંધોમાં નવી ગતિ લાવવાના ઉદ્દેશ્યથી યોજાઈ હતી, જે વિશ્વાસ, સહિયારા મૂલ્યો અને વ્યૂહાત્મક ભાગીદારી પર આધારિત હતી. બંને નેતાઓએ ભારત-જાપાન આર્થિક ભાગીદારીને વધુ મજબૂત બનાવવા પર ભાર મૂક્યો હતો. ચર્ચાઓ ખાસ કરીને સેમિકન્ડક્ટર, મહત્વપૂર્ણ ખનિજો, ફાર્માસ્યુટિકલ ઉદ્યોગ, AI, ઉભરતી તકનીકો અને મજબૂત સપ્લાય ચેઇન વિકસાવવા પર કેન્દ્રિત હતી.

તાકાચી ભારતની ત્રણ દિવસની મુલાકાતે છે
જાપાનના વડા પ્રધાન સના તાકાચી ૧ થી ૩ જુલાઈ દરમિયાન ભારતની ત્રણ દિવસની સત્તાવાર મુલાકાતે છે. આ મુલાકાત દરમિયાન, તેઓ ૧૬મા ભારત-જાપાન વાર્ષિક શિખર સંમેલનમાં પણ ભાગ લેશે. આ શિખર સંમેલનમાં, બંને દેશો દ્વિપક્ષીય સંબંધોના તમામ પાસાઓની સમીક્ષા કરશે અને પ્રાદેશિક અને વૈશ્વિક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરશે. વિદેશ મંત્રાલયના જણાવ્યા અનુસાર, આ મુલાકાતનો હેતુ વ્યૂહાત્મક, આર્થિક, તકનીકી અને સુરક્ષા સહયોગને વધુ મજબૂત બનાવવાનો છે.

તે એક બિઝનેસ ફોરમમાં પણ ભાગ લેશે
ભારતની તેમની મુલાકાત દરમિયાન, જાપાનના વડા પ્રધાન ભારત-જાપાન બિઝનેસ ફોરમમાં પણ ભાગ લેશે. આ ફોરમમાં, બંને દેશોના ઉદ્યોગ અને સરકારી પ્રતિનિધિઓ રોકાણ, વેપાર અને ઔદ્યોગિક સહયોગ વધારવાના માર્ગો પર ચર્ચા કરશે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ભારત અને જાપાન વચ્ચેના સંબંધો સતત મજબૂત થયા છે. 2014 માં, બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધોને ખાસ વ્યૂહાત્મક અને વૈશ્વિક ભાગીદારીના દરજ્જા સુધી વધારવામાં આવ્યા હતા. 2027 માં, બંને દેશો રાજદ્વારી સંબંધોના 75 વર્ષની ઉજવણી કરશે.

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