PM મોદીએ ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિને ફોન કર્યો, ઈઝરાયેલ-હમાસ યુદ્ધ પર વાત કરી

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સોમવારે ઇઝરાયેલ અને હમાસ વચ્ચે ચાલી રહેલા યુદ્ધ અંગે ઇરાનના રાષ્ટ્રપતિ ઇબ્રાહિમ રાયસી સાથે ફોન પર વાત કરી હતી. પીએમ મોદીએ સોશિયલ મીડિયા X પર લખ્યું, “ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ ઈબ્રાહિમ રાયસી સાથે પશ્ચિમ એશિયામાં મુશ્કેલ પરિસ્થિતિ અને ઈઝરાયેલ-હમાસ સંઘર્ષને લઈને વાત કરી. આતંકવાદી ઘટનાઓ, હિંસા અને નાગરિકોની જાનહાની ગંભીર ચિંતાનો વિષય છે.

Good exchange of perspectives with President @raisi_com of Iran on the difficult situation in West Asia and the Israel-Hamas conflict. Terrorist incidents, violence and loss of civilian lives are serious concerns. Preventing escalation, ensuring continued humanitarian aid and…

