ક્વાડ દેશોની બેઠકમાં PM મોદીએ આપી હાજરી, કહ્યું- 2024માં ક્વાડની મેજબાની કરીને ખુશી થશે

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ હિરોશિમામાં ક્વાડ દેશોના વડાઓ સાથે મુલાકાત કરી હતી. આ દરમિયાન પીએમ નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું, “મને આ ક્વાડ સમિટમાં ભાગ લઈને ખુશી થઈ રહી છે. ઈન્ડો-પેસિફિકમાં શાંતિ, સ્થિરતા અને સમૃદ્ધિ સુનિશ્ચિત કરવા માટે ક્વાડ ગ્રૂપ એક મહત્વપૂર્ણ પ્લેટફોર્મ છે. તેમાં કોઈ શંકા નથી કે આ ઈન્ડો ધ પેસિફિક છે. વેપાર, નવીનતા અને વૃદ્ધિનું એન્જિન.”

Speaking at the Quad Leaders’ Meeting in Hiroshima. https://t.co/ZKTSzXOPM5 — Narendra Modi (@narendramodi) May 20, 2023



ક્વાડની મીટિંગ દરમિયાન પીએમ મોદીએ કહ્યું કે મંચ વૈશ્વિક ભલાઈ, લોકોના કલ્યાણ, સમૃદ્ધિ અને શાંતિ માટે પ્રયાસ કરવાનું ચાલુ રાખશે. જાપાનના હિરોશિમામાં ક્વાડ મીટિંગ દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, 2024માં ભારતમાં ક્વાડ સમિટનું આયોજન કરવામાં અમને ખુશી થશે. ક્વાડ લીડર પીએમ નરેન્દ્ર મોદી, યુએસ પ્રેસિડેન્ટ જો બિડેન, ઓસ્ટ્રેલિયન પીએમ એન્થોની અલ્બેનીઝ અને જાપાનના પીએમ ફ્યુમિયો કિશિદા ક્વાડ મીટિંગ પહેલા એક તસવીર માટે પોઝ આપે છે.

#WATCH | … We will listen to the voices of regional countries of ASEAN, South Asia & Pacific island states to engage in practical cooperation which delivers true benefits to the region as a force for good: Japanese PM Fumio Kishida during #QUAD meeting, in Hiroshima pic.twitter.com/G0JHmQGlz4 — ANI (@ANI) May 20, 2023



હિરોશિમામાં ક્વાડ દેશોની બેઠક દરમિયાન ઓસ્ટ્રેલિયાના વડા પ્રધાન એન્થોની આલ્બાનીસે જણાવ્યું હતું કે, “હું ફરીથી નજીકના મિત્રોમાં હોવાનો આનંદ અનુભવું છું. એક ખુલ્લા, સ્થિર, સુરક્ષિત અને સમૃદ્ધ ઈન્ડો-પેસિફિક ક્ષેત્ર માટે એક સાથે ઊભા રહીએ છીએ. એક એવો પ્રદેશ જ્યાં સાર્વભૌમત્વનું સન્માન કરવામાં આવે છે અને નાના અને મોટા તમામ દેશોને પ્રાદેશિક સંતુલનથી ફાયદો થાય છે.

#WATCH | I am delighted to be among close friends again. Standing together for an open, stable, secure, and prosperous Indo-Pacific region. A region where sovereignty is respected and all countries large and small benefit from the regional balance..: Australian PM Anthony… pic.twitter.com/GY1n4Xmx2P — ANI (@ANI) May 20, 2023



ક્વોડ દેશોની બેઠક દરમિયાન જાપાનના પીએમ ફ્યુમિયો કિશિદાએ કહ્યું કે અમે વ્યવહારિક સહયોગમાં જોડાવા માટે આસિયાન, દક્ષિણ એશિયા અને પેસિફિક ટાપુ રાજ્યોના પ્રાદેશિક દેશોનો અવાજ સાંભળીશું. મીટિંગ દરમિયાન અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ જો બિડેને કહ્યું કે મને લાગે છે કે આજથી 20-30 વર્ષ બાદ જ્યારે લોકો ક્વાડને જોશે ત્યારે તેઓ કહેશે કે તે આખી દુનિયામાં પરિવર્તનનો ડ્રાઈવર છે. મારા મતે, અમે છેલ્લા બે વર્ષમાં જબરદસ્ત પ્રગતિ કરી છે.