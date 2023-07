SCO ના મંચ પરથી નામ લીધા વગર PM મોદીનો પાકિસ્તાન પર હુમલો

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ મંગળવાર, 4 જુલાઈના રોજ શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઈઝેશન (SCO)ની શિખર બેઠકનું આયોજન કર્યું હતું. રશિયા અને ચીન સહિત SCO સભ્ય દેશોએ વર્ચ્યુઅલ રીતે યોજાયેલી આ બેઠકમાં ભાગ લીધો હતો. સભાને સંબોધતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ કહ્યું કે, આ સમયે દુનિયા વિવાદ, તણાવ અને મહામારીથી ઘેરાયેલી છે, આવી સ્થિતિમાં આપણે સાથે મળીને કામ કરવું પડશે. તેમણે SCOમાં સુધારાની દરખાસ્તને સમર્થન આપ્યું હતું. આ દરમિયાન પીએમ મોદીએ પાકિસ્તાનનું નામ લીધા વગર આકરા પ્રહારો કર્યા હતા.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi at the Shanghai Cooperation Organization (SCO), says “We do not see the SCO as an extended neighbourhood, but rather as an extended family. Security, economic development, connectivity, unity, respect for sovereignty and territorial… pic.twitter.com/3WgYdIagLJ

— ANI (@ANI) July 4, 2023