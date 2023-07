PM મોદી પેરિસ પહોંચ્યા, એરપોર્ટ પર ઉષ્માભર્યું સ્વાગત

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી તેમની બે દિવસીય સત્તાવાર મુલાકાતના ભાગરૂપે 13 અને 14 જુલાઈએ ફ્રાન્સમાં હશે. આ દરમિયાન તેઓ ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રીય દિવસ બેસ્ટિલ ડેમાં વિશેષ અતિથિ તરીકે હાજરી આપશે અને ફ્રાન્સના રાષ્ટ્રપતિ ઈમેન્યુઅલ મેક્રોન સહિત વિવિધ અધિકારીઓ અને ભારતીય સમુદાયને મળશે. વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું પેરિસના એરપોર્ટ પર ફ્રાન્સના વડા પ્રધાન એલિઝાબેથ બોર્ને સ્વાગત કર્યું હતું. તેમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.

PM Modi has been invited as the Guest of Honour at the Bastille Day Parade at the invitation of French President Emmanuel Macron. pic.twitter.com/mPY3qAm6vo

#WATCH | PM Narendra Modi arrives in Paris, France; received by French PM Élisabeth Borne

પીએમ મોદીની આ મુલાકાત દરમિયાન ગુરુવારે રક્ષા મંત્રાલયે માહિતી આપી હતી કે ડિફેન્સ એક્વિઝિશન કાઉન્સિલ (ડીએસી) એ ભારતીય નૌકાદળની ઓપરેશનલ ક્ષમતાઓને વધારવા માટે ફ્રાન્સ પાસેથી 26 રાફેલ સી પ્લેનની ખરીદીના પ્રસ્તાવને મંજૂરી આપી દીધી છે.

#WATCH | PM Narendra Modi receives a ceremonial welcome as he arrives in Paris, France for an official two-day visit. pic.twitter.com/tpPaiXegWN

પીએમ મોદીની આ મુલાકાતથી ભારત અને ફ્રાન્સ વચ્ચેના સંબંધો ઘણા મોરચે મજબૂત થવાની આશા છે. પીએમ મોદીએ ગુરુવારે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે ફ્રાંસની તેમની મુલાકાત બંને દેશો વચ્ચે દ્વિપક્ષીય ભાગીદારીને નવી ગતિ આપશે. તેમણે કહ્યું કે તેઓ ફ્રાન્સની મુલાકાત દરમિયાન રાષ્ટ્રપતિ ઇમેન્યુઅલ મેક્રોન સાથે વિવિધ વિષયો પર ચર્ચા કરવા આતુર છે.

#WATCH | PM Narendra Modi receives a ceremonial welcome as he arrives in Paris, France for an official two-day visit.

PM Modi received by French PM Élisabeth Borne at the airport. pic.twitter.com/YxUFGqMJox

