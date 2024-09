PM મોદીએ પેરાલિમ્પિકમાં મેડલ વિજેતાઓ સાથે કરી મુલાકાત

પેરિસ પેરાલિમ્પિક ગેમ્સમાં ઈતિહાસ રચ્યા બાદ ભારતીય એથ્લેટ્સે આજે ​​વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી હતી. તેનો વીડિયો પણ સામે આવ્યો છે. પીએમ મોદી પેરા એથ્લેટ્સ સાથે મજાક કરતા જોવા મળ્યા હતા. તેમણે ઈતિહાસ સર્જનારા ખેલાડીઓ અને તેમના કોચની પ્રશંસા કરી હતી. પેરિસ પેરાલિમ્પિક્સમાં વિક્રમી 29 મેડલ જીતીને ભારતીય એથ્લેટ મંગળવારે દેશ પરત ફર્યા હતા. ભારતે પેરિસ પેરાલિમ્પિકમાં સાત ગોલ્ડ, નવ સિલ્વર અને 13 બ્રોન્ઝ સહિત 29 મેડલ જીત્યા હતા. ભારતે ટોક્યો પેરાલિમ્પિકનો રેકોર્ડ તોડ્યો હતો. ભારતે ટોક્યોમાં 19 મેડલ જીત્યા હતા અને મેડલ ટેલીમાં 24મું સ્થાન મેળવ્યું હતું, જ્યારે પેરિસમાં ભારત 18માં ક્રમે હતું. આ વખતે ભારત પેરિસમાં 25 પાર્સના લક્ષ્ય સાથે આવ્યું હતું અને તેને હાંસલ પણ કર્યું હતું.

VIDEO | PM Modi (@narendramodi) interacted with members of Indian Paralympic Games Paris 2024 contingent at his residence in Delhi, earlier today.

