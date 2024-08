બાંગ્લાદેશ હિંસા : સંસદ ભવનમાં સર્વપક્ષીય બેઠક યોજાઈ

બાંગ્લાદેશમાં બગડતી પરિસ્થિતિ પર આજે સંસદ ભવનમાં સર્વપક્ષીય બેઠક યોજાઈ હતી. વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરે ત્યાંની સ્થિતિ અને ભારતની સ્થિતિ વિશે માહિતી આપી છે. વિદેશ મંત્રીએ આજે ​​સંસદમાં પણ આ મુદ્દે સ્થિતિ વિશે માહિતી આપી હતી. બાંગ્લાદેશ હિંસામાં 300 થી વધુ લોકોના મોત થયા છે અને પરિસ્થિતિ ખરાબથી વધુ ખરાબ થઈ ગઈ છે.

