પુતિનની ભારત મુલાકાત પહેલા જયશંકર મોસ્કો પહોંચ્યા

રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ વ્લાદિમીર પુતિનની નવી દિલ્હી મુલાકાત દરમિયાન સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવવા માટે ભારત અને રશિયા અનેક કરારો, પહેલો અને પ્રોજેક્ટ્સને અંતિમ સ્વરૂપ આપવાનું વિચારી રહ્યા છે. આ તૈયારીઓના ભાગ રૂપે, વિદેશ મંત્રી એસ. જયશંકરે સોમવારે મોસ્કોમાં તેમના રશિયન સમકક્ષ સેર્ગેઈ લવરોવ સાથે વ્યાપક વાટાઘાટો કરી. પુતિન 5 ડિસેમ્બરની આસપાસ ભારત આવે તેવી અપેક્ષા છે.
Glad to meet FM Sergey Lavrov today in Moscow.
Held discussions on our bilateral partnership covering trade and investment, energy, mobility, agriculture, technology, culture and people to people exchanges.
Exchanged perspectives on regional, global and multilateral issues.… pic.twitter.com/Bn8xmoW7Jl
— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) November 17, 2025
રશિયામાં જયશંકરે શું કહ્યું?
જયશંકરે પોતાના ભાષણમાં કહ્યું, “આ ખાસ પ્રસંગ મારા માટે વધુ મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે અમે 23મા વાર્ષિક શિખર સંમેલન માટે રાષ્ટ્રપતિ પુતિનની ભારત મુલાકાતની તૈયારી કરી રહ્યા છીએ. વિવિધ ક્ષેત્રોમાં અનેક દ્વિપક્ષીય કરારો, પહેલો અને પ્રોજેક્ટ્સ પર ચર્ચા ચાલી રહી છે. અમે આગામી દિવસોમાં આને અંતિમ સ્વરૂપ આપવા માટે આતુર છીએ. આ ચોક્કસપણે અમારી ખાસ અને વિશેષાધિકૃત વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને મજબૂત અને આકાર આપશે.”
Opening remarks at my meeting with FM Sergey Lavrov of Russia in Moscow.
🇮🇳 🇷🇺
https://t.co/4PYBr2FG6c
— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) November 17, 2025
ભારત શાંતિ સ્થાપિત કરવાના પક્ષમાં છે
જયશંકરે કહ્યું કે ભારત શાંતિ સ્થાપિત કરવાના તાજેતરના પ્રયાસોને સમર્થન આપે છે. અમને આશા છે કે બધા પક્ષો આ લક્ષ્યને રચનાત્મક રીતે આગળ ધપાવશે. (યુક્રેન) સંઘર્ષનો વહેલાસર અંત અને કાયમી શાંતિ સુનિશ્ચિત કરવી એ સમગ્ર આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયના હિતમાં છે. વિદેશ મંત્રીએ જણાવ્યું હતું કે ભારત-રશિયા સંબંધો લાંબા સમયથી આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધોમાં સ્થિરતાનું પરિબળ રહ્યા છે. તેમનો વિકાસ અને મજબૂતીકરણ ફક્ત આપણા પરસ્પર હિતમાં જ નહીં, પરંતુ વિશ્વના હિતમાં પણ છે.
જયશંકર ત્રણ દિવસની મુલાકાતે રશિયા પહોંચ્યા
જયશંકર સોમવારે શાંઘાઈ કોઓપરેશન ઓર્ગેનાઇઝેશન (SCO) કાઉન્સિલ ઓફ હેડ્સ ઓફ સ્ટેટની બેઠકમાં હાજરી આપવા માટે ત્રણ દિવસની મુલાકાતે રશિયા પહોંચ્યા. તેઓ મંગળવારે બેઠકમાં વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે. તેઓ બુધવારે કાઝાન અને એકટેરિનબર્ગમાં બે નવા ભારતીય કોન્સ્યુલેટનું વર્ચ્યુઅલી ઉદ્ઘાટન કરશે. સેન્ટ પીટર્સબર્ગ અને વ્લાદિવોસ્તોકમાં ભારતીય કોન્સ્યુલેટ પહેલેથી જ અસ્તિત્વમાં છે.