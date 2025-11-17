શેખ હસીનાની મૃત્યુદંડની સજા પર ભારતનું નિવેદન

સોમવારે, બાંગ્લાદેશની રાજધાની ઢાકાની એક કોર્ટે એક મહત્વપૂર્ણ અને ઐતિહાસિક ચુકાદો આપ્યો. આંતરરાષ્ટ્રીય અપરાધ ટ્રિબ્યુનલે દેશના ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન શેખ હસીનાને ભ્રષ્ટાચાર, સત્તાના દુરુપયોગ અને માનવાધિકાર ઉલ્લંઘનના આરોપોમાં દોષિત ઠેરવ્યા.
આ કેસમાં આરોપો સામેલ હતા કે તેમણે વડા પ્રધાન તરીકે સેવા આપતી વખતે સરકારી સંસાધનો અને સત્તાનો દુરુપયોગ કર્યો હતો. આ ચુકાદાથી બાંગ્લાદેશમાં રાજકીય ઉથલપાથલ થઈ. ભારત સહિત પડોશી દેશોમાં તેમના પરસ્પર સંબંધો અને રાજકારણ પર તેની અસર અંગે ચર્ચાઓ શરૂ થઈ.
શેખ હસીના લાંબા સમયથી દક્ષિણ એશિયાઈ રાજકારણમાં એક અગ્રણી વ્યક્તિ રહી છે. તેમણે આતંકવાદ અને સ્થિરતા સામેની લડાઈમાં બાંગ્લાદેશની છબી મજબૂત બનાવી. તેમના શાસનકાળમાં, સુરક્ષા, સરહદ વ્યવસ્થાપન અને વેપાર જેવા મુદ્દાઓ પર ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચેના સંબંધો મજબૂત બન્યા. હવે, આ કોર્ટના નિર્ણયથી બંને દેશો વચ્ચેના સંબંધો માટે એક નવો પડકાર ઉભો થયો છે.
ભારતે આ મુદ્દા પર ખૂબ જ વિચારશીલ અને શાંત અભિગમ અપનાવ્યો છે. વિદેશ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે ભારતે કોર્ટના નિર્ણયની નોંધ લીધી છે. ભારત હંમેશા બાંગ્લાદેશના લોકોના કલ્યાણને પ્રાથમિકતા આપે છે. ભારતે એમ પણ કહ્યું કે તે શાંતિ, લોકશાહી અને સુમેળમાં પ્રગતિનો માર્ગ મહત્વપૂર્ણ માને છે અને બાંગ્લાદેશને ટેકો આપવાનું ચાલુ રાખશે.
આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે ભારત કોઈ એક પક્ષ કે વ્યક્તિ સાથે નહીં, પરંતુ સમગ્ર બાંગ્લાદેશના લોકો સાથે ઊભા રહેવા માંગે છે. ભારત કહી રહ્યું છે કે તે દરેક સાથે વાતચીત કરવાનું ચાલુ રાખશે અને પરિસ્થિતિ સુધારવા માટે કામ કરશે.
નિર્ણય પછી બાંગ્લાદેશ રાજકીય ઉથલપાથલ
આ નિર્ણયથી બાંગ્લાદેશી રાજકારણમાં તણાવ વધવાની શક્યતા છે. હસીનાની પાર્ટી, અવામી લીગે તેને રાજકીય કાવતરું ગણાવ્યું છે અને હવે ઉચ્ચ અદાલતમાં અપીલ કરશે. નિષ્ણાતો માને છે કે આ નિર્ણય બાંગ્લાદેશની અંદરનું વાતાવરણ અસ્થિર કરી શકે છે. તે ભારતની સુરક્ષાને પણ અસર કરી શકે છે, ખાસ કરીને ઉત્તરપૂર્વીય સરહદી વિસ્તારોમાં. તેથી, ભારત માટે આ સમયે સાવધાનીપૂર્વક આગળ વધવું અને વાતચીત ચાલુ રાખવી મહત્વપૂર્ણ છે.