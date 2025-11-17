દિલ્હી બ્લાસ્ટમાં મૃત્યુઆંક 15 થયો

નવી દિલ્હીમાં લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા શક્તિશાળી બ્લાસ્ટમાં મૃત્યુઆંક ૧૫ પર પહોંચી ગયો છે. સોમવારે LNJP હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન વધુ બે ઘાયલોના મોત થયા, હોસ્પિટલ અને પોલીસ અધિકારીઓએ પુષ્ટિ આપી છે. મૃતકોની ઓળખ ૫૦ વર્ષીય લુકમાન અને ૫૦ વર્ષીય વિનય પાઠક તરીકે થઈ છે. વિસ્ફોટ સમયે બંને ગંભીર રીતે ઘાયલ હતા અને છેલ્લા ઘણા દિવસોથી હોસ્પિટલમાં દાખલ હતા.
ગયા ગુરુવારે સારવાર દરમિયાન અન્ય એક ઘાયલ બિલાલનું મોત થયું. બિલાલના મૃત્યુથી મૃત્યુઆંક ૧૩ થયો હતો, પરંતુ સોમવારે વધુ બે દર્દીઓના મોત થયા, જેના કારણે કુલ મૃત્યુઆંક ૧૫ થયો. વિસ્ફોટમાં ઘણા લોકો ઘાયલ થયા હતા અને હજુ પણ સારવાર હેઠળ છે. હોસ્પિટલ વહીવટીતંત્રના જણાવ્યા અનુસાર, કેટલાક ઘાયલોની હાલત ગંભીર છે અને ડોકટરોની એક ટીમ તેમની નજીકથી દેખરેખ રાખી રહી છે.
દિલ્હી પોલીસે જણાવ્યું હતું કે તેમને હોસ્પિટલ તરફથી બે વધુ મૃત્યુ વિશે માહિતી મળી છે. તેમણે કહ્યું કે બંને મૃતકોના મૃતદેહોનું ટૂંક સમયમાં પોસ્ટમોર્ટમ કરવામાં આવશે. તેમણે કહ્યું કે પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ તપાસમાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે. 10 નવેમ્બરના રોજ લાલ કિલ્લા પાસે થયેલા ઉચ્ચ-તીવ્રતાના વિસ્ફોટથી સમગ્ર વિસ્તારમાં ભય ફેલાયો હતો.