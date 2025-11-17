અમેરિકામાં ભારે ફુગાવા પછી ટેરિફને લઈને ટ્રમ્પ ઘુંટણીયે

અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે તેમની ટેરિફ નીતિમાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે. તેમણે લગભગ 200 ખાદ્ય, કૃષિ અને કૃષિ ઉત્પાદનો પર ટેરિફ હટાવી દીધા છે. આ નિર્ણયથી ભારતીય ખેડૂતોને નોંધપાત્ર રાહત મળે તેવી શક્યતા છે. ખરેખર, ભારતીય કૃષિ નિકાસકારોને અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ દ્વારા પારસ્પરિક ટેરિફ વ્યવસ્થામાંથી ડઝનબંધ ખાદ્ય ચીજોને મુક્તિ આપવાથી ફાયદો થયો છે. કેટલાક વિશ્લેષકો કહે છે કે આ ખોવાયેલી માંગને પુનર્જીવિત કરવામાં મદદ કરી શકે છે.
ટ્રમ્પના નિર્ણયની શું અસર થશે?
નોંધનીય છે કે ચા, કોફી, મસાલા અને કાજુના ભારતીય નિકાસકારો વધુ પ્રભાવિત થયા હતા જ્યારે ટ્રમ્પે EU અને વિયેતનામી સપ્લાયર્સ પર લાદવામાં આવેલા 15-20% ટેરિફથી વિપરીત, કેટલીક ભારતીય ચીજવસ્તુઓની આયાત પર ટેરિફ બમણી કરીને 50% કરી દીધી હતી. દરમિયાન, ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન એક્સપોર્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન (FIEO) ના ડિરેક્ટર જનરલ અજય સહાય કહે છે કે ટેરિફ મુક્તિથી $2.5 બિલિયન અને $3 બિલિયનની નિકાસને ફાયદો થશે.
નિકાસમાં 12 ટકાનો ઘટાડો
સરકારી અધિકારીઓ માને છે કે ટ્રમ્પનું આ પગલું ભારત-અમેરિકા વેપાર વાટાઘાટો માટે સકારાત્મક સંકેત છે. એક અહેવાલ મુજબ, ટ્રમ્પના ટેરિફને કારણે સપ્ટેમ્બર 2025માં અમેરિકામાં ભારતીય નિકાસમાં આશરે 12 ટકાનો ઘટાડો થયો હતો. એ નોંધવું જોઈએ કે 2024માં, અમેરિકામાં ભારતીય કૃષિ નિકાસ કુલ 5.7 અબજ ડોલર હતી. ટ્રમ્પના ટેરિફથી આ નોંધપાત્ર રીતે પ્રભાવિત થયું હતું.