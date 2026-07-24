પેપર લીક પર સુપ્રીમ કોર્ટેનું કડક વલણ,કહ્યું -‘આપણે ભૂલોના આ ચક્રનો અંત લાવવો પડશે’

સુપ્રીમ કોર્ટે આજે NEET પેપર લીક સંબંધિત અરજીઓ પર સુનાવણી કરી. આ અરજીઓ નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી પર પ્રશ્નો ઉભા કરે છે. સુનાવણી દરમિયાન સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે તેણે ભૂલોના આ ચક્રનો અંત લાવવો જોઈએ.
પેપર લીકના કારણે દેશભરમાં હોબાળો મચી ગયો છે. જંતર-મંતર પર વિરોધ પ્રદર્શનો થઈ રહ્યા છે. વિરોધ પક્ષો શિક્ષણ મંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનના રાજીનામાની માંગ કરી રહ્યા છે. આ બધા વચ્ચે સુપ્રીમ કોર્ટે આજે NEET-UG 2026 પેપર લીક સંબંધિત અનેક અરજીઓ પર સુનાવણી કરી. સુનાવણી દરમિયાન સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે તેણે ભૂલોના ચક્રને સમાપ્ત કરવું જોઈએ. આ દરમિયાન કેન્દ્ર સરકારે કહ્યું કે તે અનેક પગલાં લઈ રહી છે.
અરજીમાં શું માંગણી કરવામાં આવી હતી?
સુપ્રીમ કોર્ટે આજે NEET-UG 2026 પરીક્ષા લીક સંબંધિત અનેક અરજીઓ પર સુનાવણી હાથ ધરી છે. અરજીમાં આ પરીક્ષાનું સંચાલન કરતી નેશનલ ટેસ્ટિંગ એજન્સી (NTA) પર પ્રશ્નો ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. અરજદારનું કહેવું છે કે કોર્ટે ભારત સરકારને NTA બદલવા અથવા સંપૂર્ણપણે નવી અને વધુ સુરક્ષિત સિસ્ટમ બનાવવાનો નિર્દેશ આપવો જોઈએ. નવી સંસ્થા એવી હોવી જોઈએ કે તે તકનીકી રીતે મજબૂત, વધુ સુરક્ષિત અને સ્વતંત્ર રીતે કાર્ય કરે. અરજદારોની માંગ છે કે કોર્ટ સીબીઆઈને પેપર લીક અંગે તેની તપાસ અંગે ચાર અઠવાડિયામાં રિપોર્ટ સોંપવાનો નિર્દેશ આપે.
આખું વર્ષ આ બાબત પર નજર રાખશે – સુપ્રીમ કોર્ટ
NEET UG પેપર લીક કેસની તપાસ પર સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે કે તે તેના પર નજર રાખશે. કેન્દ્ર સરકાર વિગતવાર એફિડેવિટ ફાઇલ કરશે. એફિડેવિટમાં ભવિષ્યમાં પેપર લીકને રોકવા માટેની દરખાસ્તો વિશે માહિતી હશે. સુપ્રીમ કોર્ટનું કહેવું છે કે કેન્દ્રની એફિડેવિટ આવ્યા બાદ સ્થિતિ જોવા મળશે. સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું છે કે તે આખા વર્ષ દરમિયાન આ કેસ પર નજર રાખશે અને તેનું ફોલોઅપ કરશે. કોર્ટે કહ્યું કે તે સુનિશ્ચિત કરશે કે સંપૂર્ણ સંસ્થાકીય વ્યવસ્થા લાગુ કરવામાં આવે.
કેન્દ્ર સરકારે શું કહ્યું?
સુનાવણી દરમિયાન, કેન્દ્ર સરકારે સુપ્રીમ કોર્ટને કહ્યું કે તે પ્રિન્ટિંગ પ્રેસથી લઈને વિદ્યાર્થીઓને પેપર મેળવવા સુધીની સમગ્ર પ્રક્રિયા સમજાવશે. કેન્દ્ર સરકારે કહ્યું કે સરકાર અપેક્ષા કરતાં વધુ કરી રહી છે. બાળકોની સમસ્યાઓનું નિરાકરણ લાવવું જોઈએ. બધું જ ઉચ્ચતમ એક્ઝિક્યુટિવ સ્તરની દેખરેખ હેઠળ કરવામાં આવી રહ્યું છે.
NEET મુદ્દા અંગે, સોલિસિટર જનરલ તુષાર મહેતાએ સુપ્રીમ કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે,”અમે ઘણા પગલાં લઈ રહ્યા છીએ. રાધાકૃષ્ણન રિપોર્ટ લાગુ કરવામાં આવશે, પરંતુ સરકાર તેનાથી વધુ પગલાં લેશે. અમે કોર્ટને વિગતવાર માહિતી પ્રદાન કરીશું.” સુપ્રીમ કોર્ટે જવાબ આપ્યો,”ઠીક છે. અમે ઇચ્છીએ છીએ કે સિસ્ટમ ફૂલપ્રૂફ હોય. તમે જવાબ દાખલ કરી શકો છો; સુનાવણી 3 ઓગસ્ટે યોજાશે.”
સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા મુખ્ય અવલોકનો
આપણે ભૂલો દૂર કરવી જોઈએ.
અમે આનું નિરીક્ષણ કરીશું.
આપણે આ માટે વધારાનો પ્રયાસ કરીશું.
કમ્પ્યુટર આધારિત પરીક્ષા વિશે અમને કહો.
અમને કહો કે પ્રશ્નપત્રો (QPs) કેવી રીતે પહોંચાડવામાં આવશે.
સાયબર સુરક્ષા પાસા શું હશે?
આગામી સુનાવણી 3 ઓગસ્ટના રોજ થશે.
સોનમ વાંગચુકે 26 દિવસ પછી ઉપવાસ તોડ્યા છે. જેપી નડ્ડાએ તેમને જ્યુસ પીવડાવીને ઉપવાસ તોડવામાં મદદ કરી હતી. સરકારે સોનમ વાંગચુકની ત્રણ માંગણીઓ સ્વીકારી છે. સરકારે જણાવ્યું છે કે તે શાંતિપૂર્ણ પ્રદર્શનકારીઓ પ્રત્યે સકારાત્મક અભિગમ અપનાવી રહી છે. સરકાર પેપર લીક સંબંધિત તમામ મુદ્દાઓ પર સંસદમાં ચર્ચા કરવા તૈયાર છે. પેપર લીક બાદ આત્મહત્યા કરનારા વિદ્યાર્થીઓના પરિવારોને યોગ્ય વળતર આપવાનું પણ વિચારી રહી છે.