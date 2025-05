પાકિસ્તાની સાંસદે PM શાહબાઝને પાર્લમેન્ટમાં ‘ગીધડ’ કહ્યા, જુઓ વિડિયો…

ઇસ્લામાબાદઃ પાકિસ્તાન સંસદનો વધુ એક વિડિયો સામે આવ્યો છે, જેમાં ત્યાંના એક સાંસદે શહબાઝ શરીફને બુજદિલ ગણાવ્યા છે. પાકિસ્તાનના વડા પ્રધાન શહબાઝ શરીફ પર જ પાકિસ્તાની સાંસદે કડક પ્રતિક્રિયા આપી છે. પાકિસ્તાની સાંસદ શાહિદ અહમદે શહબાઝ શરીફને ગીધડ પણ કહી દીધા. તેમણે કહ્યું હતું કે શહબાઝ શરીફ PM મોદીનું નામ લેવા પણ ડરે છે.

તેમણે કહ્યું હતું મને ટીપુ સુલતાનનું એક કથન યાદ આવે છે કે જો સિંહોની સેના હોય અને તેનો નેતા ગીધડ હોય, તો એ લડી શકતી નથી, એ યુદ્ધ હારી જાય છે. સરહદ પર ઊભેલા આપણા સૈનિકો અપેક્ષા રાખે છે કે અમારું રાજકારણ દિલેરીથી સામનો કરશે, પરંતુ જ્યારે તમારો વડા પ્રધાન, તમારો નેતા જ બુજદિલ હોય, તો તમે સરહદ પર લડતા જવાનને શો સંદેશ આપો છો?

પાકિસ્તાનના PMએ ગઈ કાલે રાષ્ટ્રને સંબોધન કર્યું હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે ભારતે આજના હુમલાની કિંમત ચૂકવવી પડશે. 26 નાગરિકો માર્યા ગયા છે, જેમાં બાળકો પણ સામેલ છે. અમે પાકિસ્તાની લોહીના એક-એક ટીપાંનો બદલો લઈશું.

In an outburst, a Pakistani MP slammed Prime Minister Shehbaz Sharif as ‘Buzdil’ (coward), accusing him of lacking the courage to even utter Prime Minister @narendramodi‘s name. The MP laments that Pakistan’s army is demoralized and the nation stands helpless, unable or unwilling… pic.twitter.com/s6EjlDDlj3

— DD News (@DDNewslive) May 9, 2025