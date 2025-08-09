IAF ચીફે ઓપરેશન સિંદૂર પર મોટા ખુલાસા કર્યા

એર ચીફ માર્શલ અમર પ્રીત સિંહે શનિવારે જણાવ્યું હતું કે ભારતીય વાયુસેના (IAF) એ ‘ઓપરેશન સિંદૂર’ દરમિયાન પાંચ પાકિસ્તાની ફાઇટર જેટ અને એક મોટા વિમાનને તોડી પાડવાની પુષ્ટિ કરી છે. તેમણે તેને ભારત દ્વારા અત્યાર સુધીનો સપાટીથી હવામાં હુમલો કરવાનો સૌથી મોટો રેકોર્ડ ગણાવ્યો.
ભારતીય વાયુસેનાના વડા અમર પ્રીત સિંહે બેંગલુરુમાં એર ચીફ માર્શલ એલ.એમ. કાત્રેના મેમોરિયમમાં વ્યાખ્યાનના 16મા સંસ્કરણને સંબોધતા, પાકિસ્તાનમાં ઓપરેશન સિંદૂર સુધી ભારતીય વાયુસેના દ્વારા દર્શાવવામાં આવેલી ક્ષમતાની પ્રશંસા કરી અને પાકિસ્તાન દ્વારા થયેલા મોટા નુકસાન વિશે જણાવ્યું. IAF વડાએ કહ્યું, અમને તે AWC હેંગરમાં ઓછામાં ઓછું એક AWC અને કેટલાક F-16 વિમાન હોવાના સંકેત મળ્યા છે જે ત્યાં જાળવણી હેઠળ છે.
અમે પુષ્ટિ આપી છે કે ઓછામાં ઓછા પાંચ ફાઇટર એરક્રાફ્ટને ટક્કર મારી છે અને એક મોટું વિમાન, જે કાં તો વિમાન અથવા એરબોર્ન વોર્નિંગ એન્ડ કંટ્રોલ સિસ્ટમ (AWACS) હોઈ શકે છે, જે લગભગ 300 કિલોમીટરના અંતરેથી ટક્કર મારીને નાશ પામ્યું હતું. આ ખરેખર અત્યાર સુધીનું સૌથી મોટું સપાટીથી હવામાં ગોળીબાર છે જે અમે હાંસલ કર્યું છે.” વાયુસેના વડાએ કહ્યું, “ચોક્કસ ગુપ્ત માહિતીના આધારે, IAF એ એરફિલ્ડ પર હુમલો કરવાનું નક્કી કર્યું. તેથી એરપોર્ટ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો અને મુખ્ય ઇમારત પર પણ હુમલો કરવામાં આવ્યો, જ્યાં આયોજન કરવામાં આવે છે અને તેનો ઉપયોગ ક્યારેક સિવિલ ટર્મિનલ બિલ્ડિંગ તરીકે પણ થતો હતો.
તેમણે કહ્યું, જ્યાં સુધી સુકુર એરબેઝનો સંબંધ છે, અમે UAV હેંગર અને રડાર સાઇટ પર પણ હુમલો કર્યો. તમારી પાસે અહીં ઉપલબ્ધ દ્રશ્યો છે – આ એ જ હેંગર છે જેને તોડી પાડવામાં આવ્યું છે, આ પહેલા અને પછી રડાર સાઇટ છે. AWC હેંગર પર ફરીથી હુમલો કરવામાં આવ્યો. તે જોઈ શકાય છે કે એક વિમાન હતું જ્યાં હુમલો થયો હતો. સરગોધા વિશે, વાયુસેનાના વડાએ કહ્યું, આપણે આપણા વાયુસેનામાં આવા દિવસોના સપના જોતા મોટા થયા છીએ. કોઈ દિવસ આપણને તક મળશે. સંયોગથી, મને મારી નિવૃત્તિ પહેલા આ તક મળી. અમે એરફિલ્ડ પર હુમલો કર્યો જ્યાં અમને F-16 વિમાન વિશે ખૂબ જ મજબૂત માહિતી મળી.