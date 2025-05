સિંધુ નદી પર ડેમ પર બનશે તો પાકિસ્તાન હુમલો કરશેઃ ખ્વાજા આસિફ

નવી દિલ્હીઃ પાકિસ્તાનના સંરક્ષણ મંત્રી ખ્વાજા આસિફે ભારતને પોકળ ધમકી આપી છે. તેમણે કહ્યું હતું કે ‘જો ભારત સિંધુ નદી પર કોઈ ડેમ બનાવશે તો પાકિસ્તાન તેના પર હુમલો કરશે. આક્રમણ માત્ર ગોળીઓ દ્વારા જ નથી થતું, પાણી રોકવું એ પણ એક હુમલો છે.

તેમનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે પહલગામ હુમલા બાદ ભારત પાકિસ્તાન વચ્ચે તણાવ ચરમસીમા પર છે, બંને દેશો વચ્ચે રાજદ્વારી સંબંધો વણસી ગયા છે. 1960માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે વિશ્વ બેંકની મધ્યસ્થીથી થયેલ IWT (સિંધુ જળ સંધિ)ને અત્યાર સુધીનો વિશ્વનો સૌથી સફળ જળ કરાર માનવામાં આવે છે. આ સંધિ હેઠળ ભારતને પૂર્વીય નદીઓ (રાવી, બિયાસ, સતલજ) પર નિયંત્રણ આપવામાં આવ્યું હતું, જ્યારે પાકિસ્તાનને પશ્ચિમી નદીઓ (સિંધુ, ઝેલમ, ચિનાબ) પર વધુ અધિકાર મળ્યો હતો.

Delhi: On Pakistan Defence Minister’s statement to attack India, BJP National Spokesperson Syed Shahnawaz Hussain says, “Khawaja Asif is visibly shaken. Though he is Pakistan’s Defence Minister, he hardly has any control he’s merely a ‘statement minister,’ constantly issuing… pic.twitter.com/wSpuvHDPSm

— IANS (@ians_india) May 3, 2025