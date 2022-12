પરમાણુ બોમ્બની ખોખલી ધમકી બાદ હોશમાં આવ્યું પાકિસ્તાન

ગઈકાલે પાકિસ્તાન ફેડરલ મિનિસ્ટર શાઝિયા મરીએ ભારતને પરમાણુ યુદ્ધની ધમકી આપી હતી. ધમકી આપ્યા બાદ આ નિવેદન પર પાકિસ્તાનના ફેડરલ મિનિસ્ટર શાઝિયા મરી 24 કલાક પણ ટકી શક્યા નથી અને હવે તેમણે પોતાનો ખુલાસો રજૂ કર્યો છે. આ દરમિયાન શાઝિયા મારીએ પાકિસ્તાનના વિદેશ મંત્રી બિલાવલ ભુટ્ટોના વિવાદાસ્પદ નિવેદનનો પણ બચાવ કર્યો અને ઉલટાનું ભારત પર આરોપ લગાવ્યો હતો. તેણે ફરી એક નિવેદન જારી કર્યું છે અને શાઝિયા મારી દ્વારા ભારતને આપવામાં આવેલા પરમાણુ બોમ્બની નિંદા પર પોતાનો બચાવ કર્યો છે.

Pakistan is a responsible nuclear state. Some elements in Indian media trying to create panic. Pakistan’s FM responded to inciting comments by Indian Minister. Pakistan has sacrificed far more than India in the fight against terrorism.Modi Sarkar is promoting extremism & fascism. https://t.co/3v4psXRfWk

— Shazia Atta Marri (@ShaziaAttaMarri) December 17, 2022