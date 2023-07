પાકિસ્તાનમાં બોમ્બ બ્લાસ્ટ, 40 લોકોના મોત, 60 ઘાયલ

પાકિસ્તાનમાં આતંકવાદી ઘટનાઓ ઓછી થવાનું નામ નથી લઈ રહી. તાજેતરનો મામલો પાકિસ્તાનના ખૈબર પખ્તુનખ્વા ક્ષેત્રના બાજૌરનો છે, જ્યાં રવિવારે જોરદાર વિસ્ફોટ થયો હતો, જેમાં અત્યાર સુધીમાં 40 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે 60 લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ છે. તેમાંથી ઘણાની હાલત નાજુક છે, જેના કારણે મૃત્યુઆંક વધી શકે છે. જિયો ન્યૂઝના અહેવાલ મુજબ જમિયત ઉલેમા-એ-ઇસ્લામ-ફઝલ (JUI-F)ના કાર્યકર્તા સંમેલનને નિશાન બનાવવામાં આવ્યું છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર આતંકવાદીઓએ JUI-Fની બેઠકને નિશાન બનાવીને બ્લાસ્ટ કર્યો હતો. અકસ્માત સ્થળે રાહત અને બચાવ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે. તે જ સમયે, ઘાયલોને ઘટનાસ્થળેથી હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે.

At least 10 people died as a bomb #blast hit a political rally on Sunday afternoon in #Pakistan‘s northwest Bajaur district. Over 50 others were injured. pic.twitter.com/AOfqs0pbLU

— Our World (@MeetOurWorld) July 30, 2023