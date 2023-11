PAK vs NZ: પાકિસ્તાને ન્યુઝીલેન્ડને 21 રને હરાવીને સેમીફાઈનલની આશા જીવંત રાખી

ફખર ઝમાનની તોફાની ઇનિંગ્સ સામે ન્યુઝીલેન્ડનો વિશાળ સ્કોર વામણો લાગતો હતો. જો કે વરસાદે પાકિસ્તાનની મુશ્કેલી પણ હળવી કરી દીધી હતી. આ રીતે પાકિસ્તાને 2023 વર્લ્ડ કપની 35મી મેચમાં ન્યૂઝીલેન્ડને 21 રનથી હરાવ્યું હતું. ટોસ હાર્યા બાદ પ્રથમ બેટિંગ કરતા ન્યૂઝીલેન્ડે 50 ઓવરમાં 6 વિકેટે 401 રન બનાવ્યા હતા. ત્યારબાદ લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે પાકિસ્તાનની ઇનિંગ્સમાં વરસાદે બે વખત દખલ કરી હતી. ડકવર્થ લુઈસ નિયમ અનુસાર, પાકિસ્તાને 25.3 ઓવરમાં એક વિકેટના નુકસાન પર 179 રન બનાવવાના હતા, પરંતુ તેનો સ્કોર 200 રન હતો. જેના કારણે પાકિસ્તાને 21 રને જીત મેળવી હતી. તમને જણાવી દઈએ કે ડકવર્થ લુઈસ મેથડ દરેક બોલ પર બદલાતી રહે છે અને વિકેટના હિસાબે કામ કરે છે.

Pakistan and Afghanistan are right in the mix 👀

Here’s what each team needs to reach the #CWC23 semi-finals 👇https://t.co/9ss6655PP7

— ICC (@ICC) November 4, 2023