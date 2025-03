ChatGPT નિર્માતા OpenAIની મોટી જાહેરાત, GPT-4oમાં મળશે વધુ વાસ્તવિક પિક્ચર્સ

અમેરિકા: OpenAIએ તેના ચેટબોટને નોંધપાત્ર રીતે અપગ્રેડ કર્યું છે, જેના પછી પ્લેટફોર્મ ટેક્સ્ટ-આધારિત વાતચીતોથી આગળ વધીને એડવાન્સ પિક્ચર્સ જનરેશન તરફ આગળ વધ્યું છે. ChatGPT બનાવતી કંપની OpenAIએ ભારતીય સમય મુજબ મંગળવારે મોડી રાત્રે એક મોટી જાહેરાત કરી. આ અંગે, OpenAIના CEO સેમ ઓલ્ટમેને એક્સ પ્લેટફોર્મ (જૂનું નામ ટ્વિટર) પર પોસ્ટ કરીને માહિતી શેર કરી છે.

we are launching a new thing today—images in chatgpt!

two things to say about it:

1. it’s an incredible technology/product. i remember seeing some of the first images come out of this model and having a hard time they were really made by AI. we think people will love it, and we…

— Sam Altman (@sama) March 25, 2025