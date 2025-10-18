OM Puri Birthday: અભિનેતાએ પોતે જ પોતાના જન્મદિવસની તારીખ નક્કી કરી હતી

ઓમ પુરી એક પ્રખ્યાત ભારતીય અભિનેતા હતા જેમણે 1970 ના દાયકાથી 2017માં તેમના મૃત્યુ સુધી હિન્દી, દક્ષિણ ભારતીય અને હોલીવુડ ફિલ્મોમાં અભિનય કર્યો હતો. તેમને ભારતના ચોથા સર્વોચ્ચ નાગરિક પુરસ્કાર પદ્મશ્રીથી પણ સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. તેમણે સલમાન ખાન અને અભિષેક બચ્ચન સહિત અનેક સ્ટાર્સ સાથે કામ કર્યું હતું.
ઓમ પુરી વિશ્વ સિનેમાના શ્રેષ્ઠ અભિનેતાઓમાંના એક હતા, જેમને બે રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કારો, બે ફિલ્મફેર પુરસ્કારો અને પદ્મશ્રીથી નવાજવામાં આવ્યા હતા. તેમણે 1976માં એક નાટક પર આધારિત મરાઠી ફિલ્મ “ઘાસીરામ કોટવાલ” થી પોતાની ફિલ્મી કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. તેમની પહેલી હિન્દી ફિલ્મ “આક્રોશ” (1980) હતી, જેનું નિર્દેશન ગોવિંદ નિહલાની દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આ ફિલ્મમાં તેમણે એક મૂંગા આદિવાસી વ્યક્તિની ભૂમિકા ભજવી હતી અને તેમના અભિનયની ખૂબ પ્રશંસા કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ ‘અર્ધ સત્ય'(1982) એ તેમને ઓળખ અપાવી. જો કે, આઠ વર્ષ પહેલાં અવસાન પામેલા આ અભિનેતા ફક્ત તેમની કારકિર્દી અને સંઘર્ષો માટે જ નહીં, પરંતુ તેમના જન્મદિવસની તારીખ બદલવા માટે પણ જાણીતા હતા, જેનો સંબંધ દશેરા સાથે છે.
ઓમ પુરીએ પોતાની જન્મ તારીખ કેમ બદલી
તેમની અભિનય કારકિર્દી ઉપરાંત ઓમ પુરીની જન્મ તારીખની આસપાસ એક રસપ્રદ વાર્તા છે. તેમની પાસે શાળામાં પ્રવેશ માટે જરૂરી જન્મ પ્રમાણપત્ર નહોતું. તેથી, ઓમ પુરીના કાકાએ 9 માર્ચ, 1950 ને તેમના સત્તાવાર જન્મદિવસ તરીકે પસંદ કર્યું. જોકે, અભિનેતાએ પાછળથી તેને બદલીને 18 ઓક્ટોબર કરી. આ પાછળનું કારણ ખૂબ જ ખાસ છે. વાસ્તવમાં, ઓમ પુરીએ તેમની માતા માટે તેમની જન્મ તારીખ બદલી. તેમની માતાએ તેમને કહ્યું કે તેમનો જન્મ દશેરાના બે દિવસ પછી થયો હતો. ઓમ પુરીએ 1950 ના કેલેન્ડરનો સંદર્ભ લીધો અને જોયું કે દશેરા 16 ઓક્ટોબરના રોજ ઉજવવામાં આવે છે. તેથી, તેમણે બે દિવસ પછી તારીખ પસંદ કરી. આ જ કારણ છે કે તેમનો જન્મદિવસ દર વર્ષે 18 ઓક્ટોબરના રોજ ઉજવવામાં આવે છે.
ઓમ પુરી પહેલી વાર આ અભિનેતાને મળ્યા હતા
નેશનલ સ્કૂલ ઓફ ડ્રામામાં તેમના શરૂઆતના અભિનય વર્ષો દરમિયાન ઓમ પુરી નસીરુદ્દીન શાહને મળ્યા હતા. આ પછી, બંને ખૂબ સારા મિત્રો હતા. તેમણે “આક્રોશ,” “દ્રોહ કાલ,” “સ્પર્શ,” “જાને ભી દો યારો,” “અર્ધ સત્ય,” અને “પાર” જેવી ફિલ્મોમાં સાથે કામ કર્યું હતું. ઓમ પુરીનું 66 વર્ષની વયે હૃદયરોગના હુમલાથી અવસાન થયું. 6 જાન્યુઆરી, 2017 ના રોજ અવસાન પામેલા ઓમ પુરી છેલ્લે “ખેલા હોબે” નામની ફિલ્મમાં જોવા મળ્યા હતા.
ઓમ પુરીનું જીવન વિવાદોથી ભરેલું હતું
પોતાના અંગત જીવનમાં, ઓમ પુરીએ 1991માં દિગ્દર્શક/લેખિકા સીમા કપૂર સાથે લગ્ન કર્યા. તે અન્નુ કપૂરની બહેન હતી. જોકે, 1993માં ઓમ પુરીએ પત્રકાર નંદિતા પુરી સાથે લગ્ન કર્યા. તેમની પહેલી પત્ની સીમા કપૂરે જણાવ્યું હતું કે તેમને ખબર પડી ગઈ હતી કે ઓમ પુરી તેમના લગ્નના લગભગ દોઢ વર્ષમાં નંદિતા સાથે અફેર કરી રહ્યા છે. જોકે, નંદિતા પુરીએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે ઓમ પુરીએ તેમને માર માર્યો હતો અને ધમકી આપી હતી. વધુમાં, સીમા કપૂરે ભરણપોષણની માંગણી કરી હતી. તેવી જ રીતે, નંદિતાએ ભરણપોષણ અને અન્ય કાનૂની કાર્યવાહી પણ કરી.