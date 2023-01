મહાઠગ સુકેશ ચંદ્રશેખરના 200 કરોડના ફ્રોડ કેસને કારણે બોલિવૂડની બે મોટી અભિનેત્રીઓ વચ્ચે યુદ્ધ શરૂ થઈ ગયું છે. તાજેતરમાં જ અભિનેત્રી નોરા ફતેહીએ જેકલીન ફર્નાન્ડિસ સામે માનહાનિનો કેસ દાખલ કર્યો છે. આવી સ્થિતિમાં, સમાચાર એજન્સી ANIના અહેવાલ મુજબ, હવે નોરાની ફરિયાદ પર, આ કેસની સુનાવણી 25 માર્ચે દિલ્હીની પટિયાલા હાઉસ કોર્ટમાં સૂચિબદ્ધ કરવામાં આવી છે.

The Patiala House Court of Delhi lists the hearing on a defamation complaint filed by Bollywood actor Nora Fatehi for March 25, 2023. Nora recently filed a defamation suit against Jacqueline Fernandez and various media organisations in Delhi Court.

— ANI (@ANI) January 21, 2023