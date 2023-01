રાહુલ ગાંધીના નેતૃત્વમાં કોંગ્રેસની ‘ભારત જોડો યાત્રા’ તેના છેલ્લા તબક્કામાં છે. 30 જાન્યુઆરીએ રાહુલ ગાંધી શ્રીનગરમાં ત્રિરંગો ફરકાવશે અને યાત્રાનું સમાપન થશે. આ સાથે કોંગ્રેસ હવે તેનું બીજું પ્રચાર અભિયાન શરૂ કરવા જઈ રહી છે. કોંગ્રેસે શનિવારે (21 જાન્યુઆરી) દિલ્હીમાં ‘હાથ સે હાથ જોડો’ અભિયાનનો લોગો અને કેન્દ્ર સરકાર વિરુદ્ધ ‘ચાર્જશીટ’ જાહેર કરી.

કોંગ્રેસના સાંસદ જયરામ રમેશે કહ્યું, “હાથથી હાથ જોડો અભિયાન એ ભારતમાં જોડાઓ અભિયાનનો બીજો તબક્કો છે. રાહુલ ગાંધીએ ભારતમાં જોડાઓ અભિયાનમાં વિચારધારાના આધારે મુદ્દા ઉઠાવ્યા હતા. તેને ચૂંટણીઓ સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી. અમારું લક્ષ્ય ભાજપની નિષ્ફળતાઓ છે. મોદી સરકાર, તે 100% રાજકીય છે.

While the #BharatJodoYatra is an ideological movement, the #HaathSeHaathJodo Abhiyaan is a door-to-door electoral campaign to highlight the failures of the Modi govt & take the message of the Yatra to every Indian.

It will be launched pan-India on 26th January. pic.twitter.com/49j1LA3hwn

