અમિત શાહ કર્ણાટકના પ્રવાસે, ગોરાટા ખાતે શહીદ સ્મારકનું ઉદ્ઘાટન કર્યું

કર્ણાટક વિધાનસભા ચૂંટણી 2023ને ધ્યાનમાં રાખીને કેન્દ્રીય ગૃહ પ્રધાન અને ભાજપના નેતા અમિત શાહ રવિવારે ચૂંટણી રાજ્યના પ્રવાસે છે. આ દરમિયાન તેમણે ગોરાટા ખાતે શહીદ સ્મારકનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. આ દરમિયાન એક રેલીને સંબોધતા અમિત શાહે કહ્યું કે આ ગોરાટા ગામમાં માત્ર અઢી ફૂટ ઊંચો તિરંગો ફરકાવવા બદલ ક્રૂર નિઝામની સેનાએ સેંકડો લોકોને મારી નાખ્યા હતા.



તેમણે કહ્યું કે આજે મને એ કહેતા ગર્વ થાય છે કે એ જ ધરતી પર 103 ફૂટ ઊંચો ત્રિરંગો લહેરાવવામાં આવી રહ્યો છે, જે કોઈથી છુપાયેલો નથી. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે એ જ ધરતી પર એ અમર શહીદોનું સ્મારક બનાવવામાં આવ્યું છે. સરદાર પટેલની આ 20 ફૂટ ઊંચી પ્રતિમા હૈદરાબાદમાંથી નિઝામને ભગાડવામાં આપણા પ્રથમ ગૃહમંત્રી દ્વારા ભજવવામાં આવેલી મહત્વની ભૂમિકાનું પ્રતીક છે. જેના કારણે બિદરનો આ વિસ્તાર ભારતનો ભાગ બની શકે છે.

Reservation provided to the minority was not as per Constitution. There is no provision in the Constitution to provide reservation on the basis of religion. Congress Govt, due to its polarisation politics, provided reservation to the minority. BJP scrapped that reservation &… pic.twitter.com/rIcRA5Do2f

