નીતા અંબાણીએ વર્લ્ડ કપ ચેમ્પિયન ખેલાડીઓનું સન્માન કર્યું

રિલાયન્સ ફાઉન્ડેશનના સ્થાપક અને અધ્યક્ષ નીતા અંબાણીએ 5 જાન્યુઆરીના રોજ ભારતની વર્લ્ડ કપ વિજેતા ટીમના ખેલાડીઓનું સન્માન કર્યું હતું. મુંબઈમાં આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની કેપ્ટન હરમનપ્રીત કૌર, ભારતીય મહિલા બ્લાઇન્ડ ક્રિકેટ ટીમની કેપ્ટન દીપિકા ટીસી અને ભારતીય પુરુષ ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન રોહિત શર્મા સહિત અનેક અગ્રણી ખેલાડીઓએ હાજરી આપી હતી. આ પ્રસંગે નીતા અંબાણીએ વર્લ્ડ કપ વિજેતા ખેલાડીઓની સિદ્ધિઓની પ્રશંસા કરી હતી. આ પ્રસંગે ભારતીય મહિલા ટીમની ઘણી ખેલાડીઓ હાજર રહી હતી, જેમાં સ્મૃતિ મંધાના, શેફાલી વર્મા, દીપ્તિ શર્મા જેવી ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે.
નીતા અંબાણીએ ખેલાડીઓ વિશે હૃદયસ્પર્શી વાતો કરી. આ પ્રસંગે બોલતા નીતા અંબાણીએ કહ્યું,”આજે ત્રણેય ક્રિકેટ ટીમો – પુરુષ ક્રિકેટ ટીમ, મહિલા ક્રિકેટ ટીમ અને ભારતીય અંધ ક્રિકેટ ટીમ – એક મંચ પર એકસાથે છે, અને દરેક ભારતીય વતી અમે આજે રાત્રે તેમને ખૂબ આનંદ અને ખુશીઓ લાવવા બદલ સન્માનિત કરવા જઈ રહ્યા છીએ.” ભારતીય પુરુષ ટીમના જસપ્રીત બુમરાહ, સૂર્યકુમાર યાદવ અને યશસ્વી જયસ્વાલ આ કાર્યક્રમમાં હાજર હતા. ટીમ ઈન્ડિયાના ભૂતપૂર્વ મુખ્ય કોચ રાહુલ દ્રવિડ પણ હાજર હતા.
રોહિત શર્માની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતે T20 વર્લ્ડ કપ અને ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી જીતી
ભારતીય ક્રિકેટ માટે 2025નું વર્ષ ઘણી રીતે યાદગાર રહ્યું. રોહિત શર્માની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ભારતીય પુરુષ ટીમે 12 વર્ષના પ્રતીક્ષા પછી ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફીનો ખિતાબ જીત્યો. દુબઈમાં રમાયેલી ફાઇનલમાં ભારતે ન્યુઝીલેન્ડને હરાવ્યું. અગાઉ, ટીમ ઇન્ડિયાએ રોહિત શર્માની કેપ્ટનશીપ હેઠળ T20 વર્લ્ડ કપ 2024 જીત્યો હતો. ભારતે 2025માં પાકિસ્તાનને હરાવીને એશિયા કપ પણ જીત્યો હતો.
હરમનપ્રીત કૌરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ ભારતે પહેલીવાર ODI વર્લ્ડ કપ જીત્યો
2025નું વર્ષ પણ મહિલા ક્રિકેટ માટે ઐતિહાસિક હતું. હરમનપ્રીત કૌરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ભારતીય મહિલા ટીમે અગાઉ અજાણ્યું કંઈક પ્રાપ્ત કર્યું. ભારતીય મહિલા ટીમે પહેલીવાર મહિલા ODI વર્લ્ડ કપ જીત્યો. તેઓએ ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવ્યું. ભારતીય મહિલા ટીમનો આ વિજય ફક્ત ક્રિકેટનો જ વિજય નહોતો, પરંતુ મહિલા ક્રિકેટના આત્મવિશ્વાસ અને સન્માનનો વિજય હતો.
મહિલા બ્લાઇન્ડ ટીમે T20 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીત્યો
ભારતીય મહિલા બ્લાઇન્ડ ટીમે પ્રથમ T20 વર્લ્ડ કપનો ખિતાબ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો. કોલંબોમાં રમાયેલી ફાઇનલમાં ભારતે નેપાળને સાત વિકેટથી હરાવ્યું. પ્રથમ બેટિંગ કરતા, નેપાળ પાંચ વિકેટે માત્ર 114 રન જ બનાવી શક્યું. જવાબમાં, ભારતીય ટીમે 12 ઓવરમાં ત્રણ વિકેટે 117 રન બનાવીને લક્ષ્યને આરામથી પ્રાપ્ત કરી લીધું, અને આ ઐતિહાસિક ટુર્નામેન્ટની પ્રથમ ચેમ્પિયન બની.