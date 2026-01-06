કંગના ફિલ્મોમાં વાપસી કરવા માટે તૈયાર, શરૂ કર્યુ ફિલ્મનું શૂટિંગ

બોલિવૂડ અભિનેત્રી કંગના રનૌત ફિલ્મોમાં વાપસી કરવા માટે તૈયાર છે. ચાહકો સાથે એક વીડિયો શેર કરતા કંગનાએ ખુલાસો કર્યો કે તેણે એક નવી ફિલ્મનું શૂટિંગ શરૂ કરી દીધું છે.
બોલિવૂડ અભિનેત્રી અને સાંસદ કંગના રનૌત ફિલ્મોમાં જોરદાર વાપસી કરવા માટે તૈયાર છે. લાંબા સમયથી રાજકીય જવાબદારીઓ અને ફિલ્મો વચ્ચે સંતુલન સાધી રહેલી કંગનાએ તેની આગામી ફિલ્મ “ભારત ભાગ્ય વિધાતા”નું શૂટિંગ શરૂ કરી દીધું છે. તેણીએ તાજેતરમાં સોશિયલ મીડિયા દ્વારા આ વાતની પુષ્ટિ કરી હતી અને ફિલ્મના સેટ પરથી ઝલક શેર કરી હતી, જેનાથી તેના ચાહકોમાં ઉત્સાહ ફેલાયો હતો.
કંગનાએ વીડિયો શેર કર્યો
કંગનાએ તેની પ્રોડક્શન કંપની દ્વારા શેર કરાયેલો વીડિયો તેની ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી પર ફરીથી પોસ્ટ કર્યો. વીડિયોમાં, તે ફિલ્મ સેટ પર પહોંચતી અને દિગ્દર્શક મનોજ ટાપરિયા સાથે ગંભીર ચર્ચા કરતી જોવા મળે છે. હાથમાં સ્ક્રિપ્ટ, તેના ચહેરા પર ધ્યાન, અને તેના કામ માટેનો એ જ જુસ્સો,તે સ્પષ્ટ છે કે કંગના ફરીથી ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર અને સક્રિય છે. વીડિયો સાથે તેણે લખ્યું કે શૂટિંગ સેટ પર પાછા આવીને સારું લાગે છે.
‘ભારત ભાગ્ય વિધાતા’ ફિલ્મની જાહેરાત 2024 માં કરવામાં આવી
`ભારત ભાગ્ય વિધાતા’ ફિલ્મ વિશે હાલમાં વધુ માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નથી, પરંતુ જ્યારે 2024 માં આ પ્રોજેક્ટની જાહેરાત કરવામાં આવી ત્યારે એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે આ ફિલ્મ સામાન્ય લોકોની અસાધારણ વાર્તાઓ પર આધારિત હશે. કંગના મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે, અને આ ફિલ્મનો હેતુ એવા પાત્રોને પ્રકાશિત કરવાનો છે જે રોજિંદા જીવનમાં પરિવર્તનનું ઉદાહરણ આપે છે.
કંગના છેલ્લે ‘ઇમર્જન્સી’ ફિલ્મમાં જોવા મળી હતી
કંગનાની પાછલી ફિલ્મ ‘ઇમર્જન્સી’ ખૂબ ચર્ચામાં હતી. આ રાજકીય નાટકમાં તેણીએ ભૂતપૂર્વ વડા પ્રધાન ઇન્દિરા ગાંધીની ભૂમિકા ભજવી હતી અને ફિલ્મનું દિગ્દર્શન પણ પોતે કર્યું હતું. શક્તિશાળી વિષય હોવા છતાં ફિલ્મ બોક્સ ઓફિસ પર સારો દેખાવ કરવામાં નિષ્ફળ ગઈ. આમ છતાં, કંગના તેની સ્પષ્ટવક્તા શૈલી અને જોખમ લેવાના વલણ માટે જાણીતી છે.
કંગના હોલીવુડમાં ડેબ્યૂ કરશે
આ દરમિયાન કંગનાના કરિયરને લઈને વધુ એક મોટા સમાચાર સામે આવ્યા છે. તે ટૂંક સમયમાં હોલીવુડમાં ડેબ્યૂ કરશે. તે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે નિર્મિત હોરર ડ્રામા ફિલ્મ “બ્લેસ્ડ બી ધ એવિલ” માં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવશે. તે હોલીવુડ અભિનેતા ટાયલર પોસી અને સ્કારલેટ રોઝ સ્ટેલોન સાથે પણ કામ કરશે. આ ફિલ્મનું નિર્દેશન અનુરાગ રુદ્ર દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે અને તે એક એવા દંપતીની આસપાસ ફરે છે જે એક વ્યક્તિગત દુર્ઘટના પછી, એક રહસ્યમય ફાર્મહાઉસમાં નવું જીવન શરૂ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે.